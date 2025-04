Ana Davis sobre Gloria Maria: 'Ela era peituda. Eu não tinha coragem'

O primeiro episódio de "Gloria" (Globo), série documental sobre a vida de Gloria Maria, trouxe depoimentos sobre a jornalista. Entre eles, o de Ana Davis, a primeira mulher negra a assumir a bancada de um telejornal.

O que aconteceu

Ana Davis falou sobre sua relação com a jornalista. "Quando ela surgiu, eu fiquei muito feliz. Éramos colegas, mas não éramos amigas."

Ela relembrou, aos risos, o momento em que contou a Gloria que estava saindo da emissora. "Eu falei: 'Vou andar, tenho as penas mais longas que as suas. Você fica na Globo e eu vou pro mundo'. Aconteceu o contrário."

Eu gostei quando ela despontou com um brilho muito intenso porque ela era negra retina, muita viva, muito dinâmica, muito inteligente. Eu falei: essa vai arrebentar a boca do balão e ela correspondeu perfeitamente . Ana Davis

Ana exaltou Gloria. "Ela era peituda e eu achava muito bom. Eu não tinha coragem de ser assim, mas ela tinha e eu achava ótimo."

Mas o que sobressai é a admiração, o respeito e orgulho da identidade! Ana Davis, você é gigante #Gloria #TVGlobo60Anos pic.twitter.com/3kZf2w5mPz -- TV Globo 📺 (@tvglobo) April 28, 2025

O episódio também exibiu Gloria revelando que ao tentar entrar no Rio Othon Palice, no Rio, para visitar uma amiga, ouviu que "negra não entrava." O caso aconteceu em 1980 e a jornalista registrou queixa.

A série trouxe falas de Gloria sobre o acontecido. "Foi um momento de muita dor. Racismo dói na alma. Quem não é preto, nunca vai entender isso."

Pedro Bial falou ao documentário sobre o caso e a denúncia de Gloria. "Foi de uma importância difícil de superestimar. Não era qualquer pessoa mas era uma negra como qualquer outra."

Série documental

A série traça um retrato multifacetado de Gloria. A profissional corajosa: relembra coberturas históricas, como a queda do Elevado Paulo de Frontin (1971), e entrevistas polêmicas, como a com um traficante carioca nos anos 1980. A mulher negra pioneira: reproduz o emocionante relato de quando foi barrada em um hotel no Rio em 1980 pela cor de sua pele —denúncia feita em rede nacional. A mãe dedicada: mostra cartas íntimas para as filhas, Maria e Laura, com relatos sobre a adoção. "Quem é essa menina?", pergunta Gloria ao descrever o primeiro encontro com uma delas.

Com quatro episódios exibidos aos domingos, a produção integra as comemorações pelos 60 anos da emissora. Também revisita os 52 anos de carreira de Gloria, destacando sua importância para a televisão brasileira.

A série conta com depoimentos de personalidades como Djavan, Maria Bethânia, Roberto Carlos, Pedro Bial, Mano Brown, Emicida, Maju Coutinho e Muniz Sodré, além das filhas de Gloria, Maria e Laura. A produção aborda desde sua primeira transmissão ao vivo em 1971 até suas reportagens em mais de 100 países, incluindo coberturas históricas, como a Guerra das Malvinas, e entrevistas com celebridades internacionais como Michael Jackson e Madonna.