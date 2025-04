Diogo desconversa sobre relacionamento com Aline: 'Seguimos nos conhecendo'

Diogo Almeida deixou o BBB 25 e uma pendência: o affair com Aline Patriarca, colega de confinamento. Do lado de fora da casa, prefere desconversar sobre o status do romance. Ele participa hoje da festa em comemoração pelos 60 anos da Globo, no Rio de Janeiro.

Sozinho no evento, ele foi questionado sobre sua companhia, mais precisamente sobre a baiana. "Ela está em Salvador", disse sorrindo.

Sobre a continuidade do romance, foi evasivo. "É o que falei recentemente... nos conhecemos na casa e seguimos nos conhecendo aqui fora. Vamos ver como é que vão ser as coisas".

Diogo e Aline ficaram durante o BBB 25 Imagem: Reprodução/Globoplay

O carioca falou também sobre a mãe, Vilma Nascimento, que entrou no BBB junto com ele, mas saiu da disputa somente um mês e meio depois do filho. "Ela não aceitou muito ter saído. Eu digo: 'Mãe, acabou o programa e você continua sem aceitar. Mas ela está amando tudo isso. Tem recebido um carinho muito grande".

Vilma e Diogo entraram juntos no reality Imagem: Reprodução/Globoplay

Diogo abordou ainda a história que construiu com a TV Globo ao longo dos anos. Ele disse que, assim como muitas crianças, cresceu assistindo a novelas e sonhando em atuar, objetivo realizado em 2007, quando estreou em "Duas Caras", e repetiu em 2023, quando protagonizou "Amor Perfeito".