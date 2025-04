Dalla Vecchia desfila de bumbum de fora com lingerie masculina em São Paulo

Carmo Dalla Vecchia, 53, deu o que falar ao participar do desfile da nova coleção do estilista Fabrício Neves.

O que aconteceu

O ator desfilou com uma lingerie masculina branca, que deixava o bumbum de fora. A performance ousada foi a grande sensação do evento, ocorrido na noite de hoje em São Paulo.

Além do figurino 'saidinho', Carmo chamou a atenção também pela barba e bigodes tingidos de azul. Ele já havia divulgado a mudança no visual mais cedo, por meio de uma galeria de fotos no Instagram.

Carmo Dalla Vecchia está de férias das novelas desde 2023, quando deu vida ao advogado bissexual Érico em "Amor Perfeito" (Globo). De lá para cá, ele deu as caras somente no game show Batalha do Lip Sync e na competição musical The Masked Singer Brasil.

Imagem: Andy Santana/Brazil News