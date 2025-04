Chico: Globo precisa perder o medo e fazer entretenimento ofensivo

Renata, campeã do BBB 25, voltou a sua vida normal. A bailarina foi vista em um saguão de hotel no fim de semana, vivendo tranquilamente, sem grandes assédios de fãs. Isso chamou a atenção de Chico Barney, apresentador do Central Splash, principalmente como um sintoma da forma como a Globo trabalha o entretenimento em sua programação.

Bárbara acredita que o clima de indiferença do público em relação a Renata, que conquistou um título outrora cobiçadíssimo e para-raio de atenção popular —como foi o caso de Juliette e Davi Brito— é uma comprovação

Quando você fica em negação que o programa foi ruim, você ate da uma brecha para a emissora achar que está tudo bem e não pensar em melhorias para o programa. E o programa precisa melhorar em vários aspectos

Bárbara Saryne

Chico justifica que o fato do BBB 25 ter tido uma repercussão baixíssima aponta uma tendência perigosa dos reality shows da Globo, como foi o caso também de Estrela da Casa, em que os participantes estavam mais preocupados em usar a emissora para se promover do que de fato servir discussões interessantes para o público.

Eram dois programas que tinham posturas do elenco muito parecidas (…) A Globo precisa pensar em um modelo, e precisa perder o medo. Parte fundamental disso é uma postura da Globo de fazer um entretenimento inofensivo

Chico Barney

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng