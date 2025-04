Chico: Bella Campos está mais convincente que Gloria Pires em 'Vale Tudo'

A nova versão de "Vale Tudo" caminha para o seu primeiro mês na programação da TV Globo. Nesta semana, um dos destaques é a primeira aparição da grande vilã Odete Roitman, vivida por Débora Bloch. Ela vai dividir elenco com nomes como Cauã Reymond e Bella Campos, que, para Chico Barney, é um dos destaques do remake. Este foi um dos temas do Central Splash.

A escolha de Bella para interpretar Maria de Fátima, vivida originalmente por Gloria Pires, foi alvo de críticas no anúncio da novela e continua sendo conforme a trama é exibida. Muitos apontam uma certa inexperiência da atriz. Chico acredita que isso é uma coisa positiva, e até mais convincente que Gloria.

Eu acho que a Bella Campos está fazendo um trabalho subversivo. Eu consigo ver aquela Maria de Fátima como uma pessoa. Talvez até a inexperiência da Bella Campos como atriz ajuda a dar um ar hostil de psicopatia vazia para a Maria de Fátima que eu acho interessante,

Chico Barney

O apresentador do UOL argumenta que o público costuma avaliar de forma minuciosa as atuações em novelas, esperando um grande "agudo".

A Bell Campos é contida. Talvez ela seja contida por inexperiência e não por técnica, mas o efeito disso eu tenho achado muito interessante.

Chico Barney

