Ex-panicat Carol Dias deixa igreja após julgamentos: 'Não vai para o céu'

A ex-panicat e influenciadora Carol Dias compartilhou com seus seguidores uma experiência delicada que a levou a se afastar de uma igreja evangélica.

O que aconteceu

Em um relato publicado no Instagram, ela contou que decidiu sair do grupo após ser julgada por seu atual trabalho como educadora financeira. Carol relatou que participava de uma célula [encontro com fiéis], mas optou por não retornar depois de ouvir comentários negativos. "Uma vez, uma mulher me disse: 'Você só fala sobre dinheiro. Pessoas assim não vão para o céu'", revelou.

A influenciadora também descreveu o desconforto que passou a sentir durante as reuniões. "Eu saí da célula porque me sentia mal. As pessoas começaram a me olhar de forma diferente", desabafou.

Atualmente, Carol dedica seu conteúdo à educação financeira. A ex-Pânico costuma dar dicas sobre organização e independência econômica nas redes sociais.