Camila Pitanga e Cláudia Abreu: 'Dona de Mim' marca volta de astros à Globo

"Dona de Mim" estreia hoje no horário das sete da Globo cercada de expectativas. Uma delas é o retorno de vários atores às novelas da emissora após alguns anos. Splash listou quais são eles.

Camila Pitanga

A atriz está sumida das novelas da emissora desde "Velho Chico", em 2016, folhetim que ficou marcado pela morte do protagonista Domingos Montagner. No começo do ano, Camila viveu a vilã Lola Argente na novela "Beleza Fatal", do streaming Max.

Em "Dona de Mim", Pitanga será Ellen, personagem que morre no primeiro capítulo da história. Ela é a mãe biológica de Sofia (Elis Cabral), garotinha que será criada por Abel (Tony Ramos) por pedido de Ellen. O homem aceita adotar a criança por causa de uma dívida de vida que tinha com sua antiga funcionária.

Ellen (Camila Pitanga) em 'Dona de Mim' Imagem: Manoella Mello/Globo

Cláudia Abreu

Muito lembrada por suas vilãs marcantes, como Laura, de "Celebridade", e Chayene, de "Cheias de Charme", Cláudia Abreu não participa de uma novela desde 2016, quando protagonizou "A Lei do Amor". Depois disso, a atriz preferiu se dedicar ao teatro e às séries das plataformas de streaming, como "Desalma" (Globoplay) e "Sutura" (Prime Video).

Cláudia retorna às telenovelas como Filipa, a esposa de Abel. A nova personagem é uma mulher emocionalmente instável, com problemas de saúde mental e que se vê frustrada na criação de Sofia, garotinha que seu marido adotou.

Filipa (Cláudia Abreu) em 'Dona de Mim' Imagem: Léo Rosário/Globo

Giovanna Lancellotti

Giovanna retorna às novelas após um hiato de sete anos. Seu último trabalho no gênero foi em 2018, quando interpretou Rochelle em "Segundo Sol". Nos últimos anos, a atriz fez alguns projetos na Netflix, como a série "Temporada de Verão" e os filmes "Ricos de Amor" e "O Lado Bom de Ser Traída".

Em "Dona de Mim", ela será Kami, uma das melhores amigas da protagonista Leo (Clara Moneke). Mãe solo do pequeno Dedé (Lorenzo Reis), de sete anos, fruto de seu relacionamento com Ryan (L7NNON), seu ex-namorado que está preso.

Kami (Giovanna Lancellotti) em 'Dona de Mim' Imagem: Manoella Mello/Globo

Armando Babaioff

A última novela de Babaioff foi "Bom Sucesso", em 2019, trama também escrita por Rosane Svartman, autora de "Dona de Mim". Nesse tempo afastado da TV, Armando viajou o Brasil e o exterior com a premiada peça "Tom na Fazenda".

Agora, ele retorna à teledramaturgia vivendo mais um vilão. Na nova novela, Armando será Vanderson, um criminoso, ex-marido de Ellen e pai biológico de Sofia, que vai incomodar a família de Abel ao descobrir o paradeiro da menina.

Vanderson (Armando Babaioff) em 'Dona de Mim' Imagem: Manoella Mello/Globo

Adélio Lima

O ator, que é muito lembrado por ter interpretado Gonzagão no filme "Gonzaga: de Pai pra Filho", não aparece nas novelas desde "Joia Rara", em 2013. Recentemente, ele atuou em algumas séries, como "Um Contra Todos" (Fox) e "Cangaço Novo" (Prime Video).

Na nova novela, Adélio será Luisão, marido de Jussara (Vilma Melo) e pai de Marlon (Humberto Morais) e Dara (Cecilia Chancez). Trabalha como segurança na fábrica Boaz e é músico nas horas vagas.

Luisão (Adélio Lima) em 'Dona de Mim' Imagem: Manoella Mello/Globo

Sylvia Bandeira

Presente nas telenovelas desde a década de 1980, Sylvia está sumida do gênero há nove anos. Seu último trabalho na TV foi em 2016, na novela das seis "Sol Nascente".

Ela retorna à telinha como Isabela, mãe de Filipa, personagem de Cláudia Abreu. Ela mora em Portugal e recebe Nina (Flora Camolese), sua neta, para viver em sua casa em Lisboa.

Isabela (Sylvia Bandeira) em 'Dona de Mim' Imagem: Manoella Mello/Globo

Marcos Pasquim

Pasquim, que ficou muito conhecido por tirar a camisa em novelas da década de 1990, retorna às tramas globais após sete anos. Seu último trabalho nas telenovelas foi em 2018, em "O Tempo Não Para".

Em "Dona de Mim", Marcos Pasquim será Ricardo, advogado pouco ético e confidente de Jaques (Marcello Novaes). Ele ajuda o vilão nas falcatruas no setor financeiro da fábrica, mas tem sua própria agenda que o patrão desconhece.