Caio Castro mora em trailer durante competições de automobilismo

Durante suas competições de automobilismo, o ator Caio Castro mora no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, em uma motorhome com três quartos, cozinha interna e externa e até cadeiras de massagem.

O que aconteceu

O ator tem se dedicado completamente ao automobilismo. Desde 2021, Caio Castro tem corrido como piloto de automobilismo, passando a maior parte do tempo em Interlagos durante suas corridas.

Caio Castro dispensa qualquer hotel e mora no seu trailer em Interlagos. De acordo com conteúdo feito pelo influencer Vinicius Pokiz, o galã chega na quarta-feira em Interlagos e fica lá até o dia de sua corrida, morando no motorhome como se fosse uma casa.

O trailer é grande, confortável e super luxuoso. No motorhome de Caio Castro, o ator tem acesso a uma cama de casal na grande suíte master, outra suíte e um quarto com duas beliches, além de duas cozinhas, contando com ar-condicionado e até cadeiras de massagem.