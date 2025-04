Autora bestseller é assassinada em barco onde morava na Alemanha

Alexandra Fröhlich, 58, autora bestseller alemã, foi encontrada morta no barco onde morava em Hamburgo, na Alemanha, na última terça-feira (22). A escritora foi vítima de um ataque violento.

O que aconteceu

Parentes encontraram a escritora morta, de acordo com a polícia. Segundo reportagem do jornal The Guardian, Fröhlich morreu entre meia-noite e 5h30 da manhã - os parentes que encontraram o corpo ligaram para os bombeiros, que, por sua vez, alertaram a polícia.

A investigação está aberta e a polícia não pode compartilhar muitas informações. Até agora, o que a imprensa mundial sabe é que Fröhlich foi vítima de um ataque violento e a polícia está investigando caso o assassino seria alguém conhecido pela autora.

Há especulação de que a arma tenha sido jogada no rio Elbe. A imprensa local também noticiou que mergulhadores estavam presentes na cena do crime, possivelmente investigando a possibilidade da arma do crime ter sido jogada no rio embaixo do barco de Alexandra.

Alexandra Fröhlich foi uma jornalista e romancista com grande sucesso na Europa. Começando como jornalista na Ucrânia, a autora lançou seu primeiro livro em 2012, seguido por seu segundo em 2016 e seu terceiro e último em 2019, lançados em alemão e traduzidos para o francês.