Após fazer vilã tremer de medo, Clarice recebe pedido inesperado de perdão

Nos próximos capítulos da novela "Garota do Momento" (Globo), Clarice (Carol Castro) recebe um pedido de perdão inesperado.

O que vai acontecer

Após descobrir que Clarice recuperou a memória e já descobriu que não é sua irmã, Zélia (Letícia Colin) procura a mãe de Beatriz (Duda Santos) morrendo de medo. "Me perdoa, por favor. Eu fui obrigada a mentir, não tive escapatória. Eu era uma simples secretária, a Maristela me obrigou", afirma.

A loira conta todo seu passado de sofrimento para Clarice, que se compadece. "Estou pasma. Seu marido era ainda mais jovem do que o meu quando morreu. Poderia estar vivo e com uma carreira de sucesso hoje em dia. Vocês teriam uma família. Um filho...", lamenta.

Zélia também explica o motivo de seus pequenos furtos. "Essas manias que eu tenho de afanar as coisinhas dos outros, coisas de que não preciso, começaram depois do acidente. E não consigo me livrar porque... porque me dão alívio e prazer. Como se fosse uma pequena reparação contra o que tiraram de mim", revela.

Clarice e Zélia decidem se unir contra os Alencar. "Se quiser, podemos nos unir nessa missão de acabar com a raça dos Alencar", diz a loira. "Não quero vingança. Quero justiça. Mesmo sabendo que ela pode se virar contra mim, se eu denunciar o Juliano agora. Quem pode acabar presa sou eu. Presa pela morte da Valéria", responde a outra.

