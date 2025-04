Advogados de Sean "Diddy" Combs buscam jurados imparciais em meio à intensa cobertura da mídia

Por Luc Cohen

NOVA YORK (Reuters) - Alegações de má conduta sexual contra o rapper Sean "Diddy" Combs atraíram ampla atenção da mídia, incluindo vários documentários e podcasts, no último ano e meio, manchando a reputação do magnata antes conhecido por sua história de vida da pobreza à riqueza e por elevar o hip-hop na cultura norte-americana.

Nesta segunda-feira, com seu julgamento criminal por acusações de tráfico sexual a apenas algumas semanas de distância, os advogados de Combs começarão a busca por jurados que ainda não se decidiram sobre o artista e empreendedor.

Centenas de moradores de Nova York que foram convocados para o júri chegarão ao tribunal federal esta semana para preencher questionários perguntando o que já sabem sobre o caso. Este é o primeiro passo para a formação de um painel de 12 jurados e seis suplentes que determinará o destino de Combs após um julgamento que deve durar de oito a dez semanas.

Embora o juiz e os advogados de ambas as partes saibam os nomes dos jurados, suas identidades não serão divulgadas ao público. Júris anônimos não são o padrão no sistema de justiça criminal dos EUA, mas são frequentemente usados em julgamentos de alto perfil para proteger os jurados de possíveis assédios ou ameaças.

Combs é acusado de forçar mulheres a participar de elaboradas performances sexuais com homens profissionais do sexo ao longo de duas décadas. Ele se declarou inocente, e seus advogados argumentaram que os atos sexuais descritos pelos promotores foram consensuais.

Combs está sob os holofotes há décadas e é conhecido por fundar a Bad Boy Records, transformar artistas como Notorious B.I.G. e Usher em estrelas, e viver um estilo de vida luxuoso, digno de uma celebridade cujo patrimônio líquido foi estimado pela Forbes em mais de US$1 bilhão em 2022.

Sua queda desde que foi indiciado em setembro passado foi amplamente documentada, inclusive em vários documentários e podcasts, como a minissérie "The Fall of Diddy", do Max, e o podcast "The Trial of Diddy", do Daily Mail.

A saturação da mídia pode deixar muitos jurados em potencial com a impressão de que ele provavelmente é culpado, disse Christina Marinakis, consultora de júri.

"Como parte da defesa, você realmente quer ter jurados que não ouviram nada sobre esse caso ou sabem muito, muito pouco sobre ele, para que eles cheguem com uma tela em branco", disse Marinakis, presidente-executivo da Immersion Legal Jury.

Após os questionários preenchidos pelos jurados, os advogados de defesa e os promotores apresentarão ao juiz distrital Arun Subramanian uma lista daqueles que ambas as partes concordam que devem prosseguir no processo de seleção, bem como aqueles que devem ser dispensados e aqueles sobre os quais não há consenso. O juiz poderá realizar uma audiência para resolver quaisquer disputas.

A partir de 5 de maio, Subramanian interrogará pessoalmente os jurados restantes, um processo projetado para detectar indícios de potencial parcialidade. Subramanian dispensará aqueles que considerar incapazes de serem justos e imparciais. A acusação e a defesa poderão então dispensar um número limitado de jurados sem apresentar justificativa.