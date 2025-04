'A Caverna Encantada': Resumo dos capítulos da novela do SBT de 28/4 e 2/5

A novela "A Caverna Encantada", escrita por Íris Abravanel, vai ao ar de segunda a sexta, às 20h45, no SBT.

Leia o resumo dos capítulos:

Segunda-feira, 28 de abril

Fafá descobre que Goma foi para a Suíça e sente falta do amigo. Anna alerta Safira que Molezão vai ficar hospedado na caverna. Pilar flagra Gabriel indo ao cinema e desconfia que o ex-namorado estivesse acompanhado. Benjamin sai do colégio com Moleza e Molezão em busca de informações sobre o E.T. Os meninos dos grupos Luíses e Arthurianos entram em conflito na sala da diretoria, e Norma não se importa. Molezão diz às crianças que veio de Plutão. Thomas decide virar cientista para fabricar balas.

Terça-feira, 29 de abril

Notícias sobre um extraterrestre se espalham por Milagres. Fafá aproveita a repercussão para vender produtos com estampa de alienígena. Benjamin revela que consegue sentir os mesmos sentimentos e reações que Molezão. Os Arthurianos e Luíses chegam a uma decisão sobre a relação entre os grupos. Gabriel desconversa ao ser questionado por Pilar se estava acompanhado no cinema. Ao lado de Pilar, Betina encurrala Gabriel e pergunta se ele já tem outra namorada.

Quarta-feira, 30 de abril

Shirley e Wanda, vestidas de astronautas, saem à procura do E.T. de Milagres. Gabriel nega estar envolvido com outra garota. Benjamin pega a moto de Shirley e Wanda e foge com Molezão; os dois voam pela cidade. Benjamin encontra a nave de Molezão e o destino da criatura se cumpre. Felipe se veste de caranguejo e apronta no colégio. Thomas prepara balas e oferece a Cristina e Betina, que comem e acabam trocando de personalidade.

Quinta-feira, 1º de maio

Betina flerta com Gabriel; Pilar estranha o comportamento da prima, sem saber que ela está com a personalidade de Cristina. Vestido de caranguejo, Felipe desafia Norma. Cristina e Betina exigem que Thomas reverta o feitiço. Lavínia trata Flora com maldade por ela não ter ajudado a encontrar Molezão. Com o intuito de amolecer o coração de Lavínia, Nina passa a dar aulas de coach para a amiga. Gabriel desabafa com Felipe, dizendo que todos os amigos estão se afastando por causa de seus maus comportamentos.

Sexta-feira, 2 de maio

Nina se irrita com Lavínia e rasga seu certificado de coach. Norma arma para atrasar Elisa com tarefas, impedindo que ela faça o vestibular. Elisa chora ao descobrir que Norma sabotou sua prova e acusa a diretora de ser cruel; Norma a humilha e manda que pare de sonhar. Felipe volta a ser o Pê de Peste. Anna, Manu e Isadora convencem Lavínia a entrar para os Luíses, com a esperança de que ela se torne uma pessoa melhor e seja bem vista como a primeira integrante feminina do grupo.

