'The Last of Us': Splash responde principais perguntas dos fãs

A segunda temporada de "The Last of Us" não só trouxe de volta o suspense pós-apocalíptico às telas, como também dominou as pesquisas no Google no Brasil. Dados exclusivos do Google Trends, obtidos por Splash, mostram que a série da HBO atingiu em abril de 2025 o maior pico de buscas desde sua estreia original, em janeiro de 2023. Os números revelam desde dúvidas sobre onde assistir até curiosidades sobre os atores Pedro Pascal e Bella Ramsey.

Fenômeno de Buscas

As pesquisas por "The Last of Us" no Brasil aumentaram 540% desde a estreia da 2ª temporada (13 de abril).

A semana de 20 a 26 de abril de 2025 superou até mesmo a estreia da 1ª temporada (15 a 21 de janeiro de 2023) em interesse.

"Onde assistir a 'The Last of Us'?" foi a pergunta mais buscada, seguida por "Joel morre em 'The Last of Us'?" e "Quantos episódios tem?".

Curiosidade sobre protagonista

Bella Ramsey (Ellie): buscas aumentaram 750%.

buscas aumentaram 750%. Pedro Pascal (Joel): popularidade subiu 250%.

Splash responde principais perguntas

Onde assistir a "The Last of Us"? HBO Max.

Joel morre em "The Last of Us"? Sim. No segundo episódio da temporada, Joel é capturado e morto por Abby, interpretada por Kaitlyn Dever. A motivação de Abby é a vingança pela morte de seu pai, um médico do grupo Firefly, causada por Joel.

Quantos episódios tem "The Last of Us"? 16 somando as duas temporadas.

Bella Ramsey deixa "The Last of Us"? Não.

Quantas temporadas tem "The Last of Us"? Duas.

Em que ano se passa "The Last of Us"? Na série, a infecção por Cordyceps ocorre em 2003, e a história principal se passa em 2023. Já no jogo, a infecção começa em 2013, e a história se passa em 2033.

Quem é Abby em "The Last of Us"? Abby Anderson é uma personagem introduzida na segunda temporada de "The Last of Us". Ela é filha do médico que Joel matou na primeira temporada.

Quantos episódios tem a segunda temporada de "The Last of Us"? 7 episódios.