'Screamboat' e 'Sangue e Mel': Clássicos infantis viram filmes de terror

Após o sucesso da versão "sangrenta" de Ursinho Pooh, intitulada "Ursinho Pooh: Sangue e Mel", outro personagem marcante da história da Disney está prestes a ganhar um filme de terror para chamar de seu. Nesse caso, a primeira versão do Mickey irá protagonizar "Screamboat: Terror a Bordo" —baseado no curta "Steamboat Willie"—, que chega aos cinemas na quinta-feira.

Mas essas não são as únicas histórias infantis a serem transformadas em filmes de terror. Ao longo dos últimos cinco anos, Hollywood foi tomada por uma quantidade relevante de produções de horror com personagens conhecidos pelas crianças, tudo isso após as histórias caírem em domínio público.

Obras infantis x filmes de terror

Nos Estados Unidos, as obras entram em domínio público cerca de 95 anos após a morte de seu autor, porém, algumas exceções podem acontecer. Atualmente, qualquer obra lançada antes de 1º de janeiro de 1930 perde sua proteção de direito autoral.

A versão de Mickey em "Steamboat Willie" Imagem: Divulgação

Uma das primeiras adaptações de terror foi "Ursinho Pooh: Sangue e Mel", lançada em 2023 e que conquistou até uma sequência. O filme é uma reinterpretação do clássico de A. A. Milne e E. H. Shepard., e é considerado o primeiro filme do The Twisted Childhood Universe (O Universo Cinematográfico da Infância Distorcida, em tradução livre).

Outra história que ganhou sua versão macabra foi a da obra de J. M. Barrie, com "Peter Pan's Neverland Nightmare". Lançado nos EUA no início de 2025, o filme acompanha Wendy Darling tentando resgatar seu irmão das garras de Peter Pan —que nessa versão, conta com a ajuda de uma Tinkerbell dependente química.

Cena de Ursinho Pooh: Sangue e Mel Imagem: Reprodução

Apesar de não fazer parte das histórias adaptadas pela Disney, o Grinch também ganhou sua versão bizarra, em "O Malvado - Horror de Natal". A obra de Dr. Seuss virou um verdadeiro massacre, onde os pais de Cindy Lou são assassinados e o Natal é destruído pela criatura verde sedenta por sangue.

Ainda estão previstas para estrear em 2025 as versões de "Bambi" e "Pinocchio" para assombrar os adultos que cresceram com suas histórias animadas. Outra produção marcada para este ano é o famoso "Poohniverse: Monsters Assemble", onde todos os monstros irão se unir em uma espécie de "Vingadores" do terror.

A hora do Mickey

Em "Screamboat", um simples passeio de barco em Nova York se torna uma luta pela sobrevivência. Tudo isso após um rato sedento por sangue assumir o controle do navio e, é claro, tentar devorar o grupo de passageiros.

O filme é protagonizado por David Howard Thornton, o ator vive o palhaço Art na franquia "Terrifier". O longa dirigido por Steven LaMorte chega aos cinemas no dia 1º de maio, pela Imagem Filmes.

A liberação dos direitos autorais do Mickey Mouse, uma das maiores criações da Disney, é limitada. No caso de "Steamboat Willie", que deu origem a "Screamboat", o personagem perdeu seus direitos em 1º de janeiro de 2024, porém a empresa ainda detém os direitos de outras versões do Mickey.