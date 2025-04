Rita Cadillac recorda Chacrinha em tributo no Domingão: Foi quem me ensinou

Rita Cadillac, 70, participou de uma homenagem ao saudoso Chacrinha (1917-1988) no programa Domingão com Huck (Globo).

O que aconteceu

A ex-chacrete expressou sua gratidão pelo apresentador, com quem trabalhou no antológico Cassino do Chacrinha. "Eu trabalhei 10 anos com esse homem. Ele foi quem me ensinou, esses meus 50 anos de carreira eu tenho que agradecer a ele. Agradeço por ele ter confiado em mim, por ter me deixado trabalhar e estar aqui representando as chacretes", declarou ela.

Luciano Huck, 53, fez questão de agradecer Rita por sua presença no tributo ao eterno mestre. "Eu me sinto muito lisonjeado de você estar aqui com a gente", declarou o marido de Angélica.

Fausto Silva, 74, também foi homenageado no Domingão de hoje. Luciano Huck exibiu trechos marcantes do extinto Domingão do Faustão e falou de sua admiração por seu antecessor dos domingos. "É uma honra gigantesca estar nesse palco que foi do meu amigo, amado, querido, mestre Fausto Silva. Um cara que mudou para sempre o jeito de fazer televisão aos domingos", disse ele no palco.