Quem é a mãe de Preta Gil, que chorou durante dueto da filha com Gilberto?

Preta Gil subiu ontem no palco do Allianz Parque, em São Paulo, para uma participação especial no show do pai, Gilberto Gil, durante a música "Drão". Na plateia, a mãe de Preta, Sandra Gadelha, se emocionou com o momento.

Quem é Sandra Gadelha

Inspiração da música "Drão". Ex-esposa de Gilberto Gil e mãe de Preta, Maria e Pedro Gil, que morreu em 1990, Sandra Gadelha foi a inspiração por trás de Drão, faixa composta por Gilberto em 1982, baseando-se no momento final do casamento dos dois.

Gilberto Gil conta que "Drão" é uma canção só "para Sandra e para mim". Em seu livro, "Todas as Letras", de 2000, Gil afirmou que: "A criação desta música ['Drão'] apresentou altos graus de dificuldade, porque ela lidava com um assunto denso, o amor e o desamor, o rompimento, o final de um casamento".

Sandra e Gilberto Gil ficaram juntos por 11 anos. Mãe de três dos filhos de Gilberto Gil, Sandra passou momentos delicados com o cantor, acompanhando ele no exílio de 1969 a 1972, sendo homenageada com a música "Sandra", presente no álbum "Refavela", de 1977, composta quando ele foi preso em um sanatório em Florianópolis.

O apelido Drão foi dado por Maria Bethânia. Irmã de Dedé Veloso, ex-esposa de Caetano, Sandra Gadelha fez parte do grupo de artistas que virariam as lendas do MPB, sendo amiga pessoal de Caetano, Maria Bethânia e Gal Costa, que era madrinha de sua filha, Preta.