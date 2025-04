BBB 25: 7 puxões de orelha que Tadeu e a produção deram no elenco

Tadeu Schmidt e a produção do BBB 25 (Globo) perderam a paciência com os participantes do reality show algumas vezes. O apresentador e o Big Boss intervieram algumas vezes para impedir que os brothers "pipocassem" e se mantivessem focados no jogo.

Sem desculpa

Imagem: Reprodução/Globoplay

A dinâmica de escolha dos participantes da 3ª Prova do Anjo consistia em veto. As duplas sorteadas deveriam vetar uma de participar da prova. Devido à demora de algumas duplas e a Eva e Renata terem pedido desculpas, Tadeu reclamou com o elenco todo. "Gente, que dificuldade para tomar uma decisão, hein? Não precisa pedir desculpa, não. É para tomar uma decisão e pronto".

Direto ao ponto

No 4º Sincerão, os participantes também contaram com um "empurrãozinho" de Tadeu. Na vez de Aline jogar, a policial se enrolou e demorou a escolher. O apresentador a pressionou: "Não é difícil, Aline."

Tadeu também a interrompeu quando ela escolheu João Pedro como pessoa que sairia com rejeição, mas justificou que não era "bem isso". "Desculpa, Aline, se você não acha, você vai fazer outra escolha. Você precisa escolher a pessoa que você acha que vai sair com maior rejeição.".

Ainda na mesma dinâmica, o apresentador interveio mais uma vez quando, em certo momento, os participantes começaram a sorrir. "Vamos continuar levando a sério a dinâmica. Não tem nada de engraçado acontecendo aqui.", disse ele. Tadeu também reforçou a seriedade do Sincerão: "Vocês não sabem a importância que faz uma noite como essa. Ela faz com que quem sairia com rejeição não sair; quem não seria lembrado, seja lembrado; quem não seria votado, [será votado e] sairá com muita votação".

Nunca foi sorte

Maike, João Pedro e João Gabriel levaram uma bronca da produção enquanto debatiam qual dos gêmeos iria para o VIP de Maike. "Se forem três pulseiras, uma vou dar para a Dona Vilma e vocês tirem par ou ímpar pra ver a outra", sugeriu Maike. A voz da produção reclamou com o trio na sequência. "Senhores, aqui não é lugar de par ou ímpar.".

Sem risadinha

Thamiris e João Gabriel receberam um alerta da produção por brincarem com o Castigo do Monstro. Após João Gabriel oferecer dar comida na boca de Thamiris, eles receberam um aviso. "Atenção, Thamiris e João Gabriel. O Monstro é um castigo, e é sério. Qualquer proposta de antijogo é passível de eliminação. O Monstro exige comprometimento. Fazer uma palhaçada e descumprir regras do programa é passível de eliminação".

Aceita

Tadeu rebateu João Gabriel após uma queixa do brother durante o Sincerão. O gêmeo precisava escolher uma pessoa que deveria pagar pelo que fez e uma que ele não queria mais no jogo. João escolheu, respectivamente, Aline e Daniele. Contudo, em suas duas falas, ele foi avaliado pelo Pipocômetro (formado pelos ex-BBB's Anamara, MC Binn e Sarah) como "pipocou". João reclamou da situação: "Se eu não falo, tomo. Se eu falo tomo também, não tô entendendo nada".

Tadeu Schmidt o repreendeu. "Quem tem que entender o critério aqui somos nós. Não é pra ninguém de dentro questionar. O Pipocômetro é absoluto".

Sem pena

O apresentador interveio quando Daniele hesitou para apontar quem ela menos gostava na casa. "Vamos lá, Dani. Você não gosta de todo mundo do mesmo jeito", disse Tadeu.

Após escolher Maike e os gêmeos, a sister tentou se justificar. "Não são os que menos gosto...", começou. Imediatamente, Tadeu pediu que o tempo dela fosse pausado e a repreendeu. "São as que você menos gosta, Dani. Não dá para fugir do que estou pedindo aqui. São as pessoas de que você menos gosta, por favor".

É pra triturar

No Sincerão, Diego escolheu triturar a foto da família de Maike e expôs remorso. "Maike, acho que foi tudo dito aqui, acho que essa dinâmica foi a mais difícil. Eu jamais faria isso, mas é o jogo. Espero que de ver um pouco, você conforte seu coração".

O apresentador também não deixou o participante passar ileso. "Não, Diego, não é para isso a dinâmica, não! Não é para você ficar mostrando para o Maike e fazer uma coisa bonita agora. Esse é momento do confronto, e, por favor, triture a foto da família. Nós estamos no Sincerão, que é o momento de confronto, não de outra coisa", pontuou Tadeu.

