Naldo admite convidar blogueira para ménage: 'Somos super resolvidos'

O cantor Naldo admitiu ter convidado blogueira para um ménage com ele e sua esposa, Ellen Cardoso, a Moranguinho.

O que aconteceu

Naldo disse que ele e Moranguinho são "super resolvidos com isso". Em conversa com a coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, o cantor confirmou que o convite de ménage é real, mas, que é "até antigo" e acusou a blogueira, Anna, de estar "querendo aparecer".

A gente faz [ménage], mas, acho que essa mina tá querendo aparecer. Isso é até antigo. A gente já assumiu isso em público. É isso que ela quer, né? Já que entre eu e minha mulher, somos super resolvidos com isso. Naldo

A blogueira expôs convite de Naldo em suas mensagens privadas. Nas DMs do Instagram, o cantor começa perguntando se Anna é do Rio e se ela é solteira, também deixando claro que "Minha mulher sabe que eu estou falando com você".

O cantor disse que Moranguinho gosta de vê-lo pegando outra mulher. Dizendo que é um "convite carinhoso", Naldo chama Anna para tomar um drink com o casal e explica a questão do ménage com ele e sua mulher.