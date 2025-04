Mistério: 5 novelas das nove da Globo que bombaram e nunca foram reprisadas

Em meio às comemorações pelos seus 60 anos, a Globo resgata momentos marcantes de sua história, mas algumas novelas das nove que brilharam na década passada seguem inéditas em reprises na TV aberta.

Apesar do sucesso de audiência e da forte repercussão na época, essas tramas nunca voltaram ao ar. Ao contrário de outros grandes hits que ganharam o público novamente no "Vale a Pena Ver de Novo" ou em edições especiais. Confira cinco novelas que marcaram época e, até hoje, não tiveram uma segunda chance na telinha:

"Insensato Coração" (2011)

Paola Oliveira e Eriberto Leão deram vida a Marina e Pedro em "Insensato Coração" Imagem: Reprodução/Divulgação

Escrita por Gilberto Braga e Ricardo Linhares, a novela acompanha a história de Marina (Paola Oliveira) e Pedro (Eriberto Leão). Eles se conhecem no sequestro de um avião em que estavam viajando. Enquanto tentavam salvar suas vidas, os dois se unem e daí nasce uma grande paixão, que é a porta de entrada para a trama.. Apesar do sucesso na exibição original, a trama nunca foi reprisada pela Globo.

"Salve Jorge" (2012)

Morena dá à luz em 'Salve Jorge' (2012) Imagem: Reprodução/TV Globo

De autoria de Glória Perez, a novela aborda o tráfico internacional de pessoas, centrando-se na história de Morena (Nanda Costa), uma jovem do Complexo do Alemão que é enganada com a promessa de trabalho na Turquia e acaba vítima de uma quadrilha. A trama foi elogiada por tratar de um tema relevante, mas também recebeu críticas por seu enredo considerado confuso. Até hoje, não foi reprisada pela emissora.

"Amor à Vida" (2013)

Mateus Solano e Paolla Oliveira em 'Amor à Vida' Imagem: Estevam Avellar/Globo

Escrita por Walcyr Carrasco, a novela ficou marcada pelo personagem Félix (Mateus Solano), um vilão carismático que conquistou o público. A trama aborda temas como homossexualidade, aceitação familiar e disputa por herança, centrando-se na família Khoury e nos conflitos envolvendo o hospital San Magno. Apesar da grande audiência, a novela ainda não teve reprise na Globo.

"O Outro Lado do Paraíso" (2017)

Cena ícone da novela "O outro lado do paraíso", de 2017 Imagem: Divulgação/TV Globo

Também de Walcyr Carrasco, a trama acompanha Clara (Bianca Bin), uma jovem que é internada injustamente em um hospício pela sogra, Sophia (Marieta Severo), para que esta possa se apossar de suas terras ricas em esmeraldas. Após anos, Clara retorna em busca de vingança. A novela foi um sucesso de audiência, mas ainda não foi reprisada pela Globo.

"A Dona do Pedaço" (2019)

Juliana Paes fez Maria da Paz em "A Dona do Pedaço" Imagem: Reprodução

Mais uma obra de Walcyr Carrasco, a novela conta a história de Maria da Paz (Juliana Paes), uma boleira que enriquece com seu talento na confeitaria, mas enfrenta conflitos com a filha Josiane (Agatha Moreira), que a despreza e tenta destruir seu império. Apesar do sucesso e da popularidade dos personagens, a trama ainda não ganhou reprise na emissora.

Essas novelas marcaram época e deixaram saudades nos telespectadores. Porém, apenas três delas estão disponíveis no Globoplay: "Salve Jorge", "Amor à Vida" e "A Dona do Pedaço".