Mateus Pires investe na carreira de cantor após BBB 25

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Mateus Pires está investindo em sua carreira de cantor após o BBB 25.

O que aconteceu

O arquiteto viralizou ao cantar a música 'Espresso', de Sabrina Carpenter. "Com relação à repercussão do Espresso, eu queria dizer muito obrigado a todo mundo que fez isso virar um meme. Hilário. Eu amo todos os memes que rolaram", declarou o amigo de Vitória Strada ao site gshow.

O sucesso da publicação fez com que ele desse o próximo passo para realizar o sonho de ser cantor. "Com relação à carreira de cantor, estou focando muito nisso, estou fazendo minhas aulas de canto. É um processo, estou amando passar por ele. Mas tem muito vídeo pra subir que vocês vão gostar muito de ver. É uma carreira que eu tenho muito sonho e vou agarrar com unhas e dentes, sempre que a oportunidade surgir", explicou.

Mateus também falou sobre o namoro com Júnior Souto. "Júnior, meu namorado, conheceu grande parte da minha família, tios, tias, avós. E, vendo ele conversar com todo mundo, a família interagindo, o carinho de todo mundo com a gente, foi muito gostoso", declarou.

Essa insegurança, essa incerteza... Foi lindo ver a união da minha família como um todo. Foi um almoço, Júnior cozinhou para os meus pais... Momento pra deixar o coração muito quentinho... O mais legal disso tudo é quando a gente dá a mão um para o outro e sabe que a gente é forte junto. Eu lembro que eu sentia falta quando eu estava nesse processo também, de algum influenciador, alguma pessoa que pudesse me dar a mão. Eu posso ser essa pessoa pra vocês, se vocês quiserem , refletiu Mateus, por fim.