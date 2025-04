Ludmilla faz visita surpresa a Preta Gil: ‘Te amo demais’

Ludmilla fez uma visita surpresa a Preta Gil em casa, na tarde de hoje. As duas compartilharam fotos e vídeos do encontro nas redes sociais.

O que aconteceu

Ludmilla visitou a amiga após Preta receber alta hospitalar. Mais cedo neste mês, Preta Gil - que estava internada há 15 dias - recebeu alta, com confirmação de sua equipe dizendo que a cantora e apresentadora "está bem e em casa".

"Te ver hoje foi um presente", escreveu Ludmilla nos stories. Durante os vídeos de sua visita, Ludmilla levou uma orquídea e deu um grande abraço na sua amiga, que ficou muito surpresa ao ver a cantora.

Te ver hoje foi um presente. Te amo demais e estarei sempre com você. Você é força, luz e amor, Preta Gil. Ludmilla

As amigas se encontraram alguns dias depois do aniversário de 30 anos de Ludmilla, na última quinta-feira (24). No dia, Preta postou uma homenagem nas redes: "Feliz aniversário, minha baby, amiga amada e agora mãe da Zuri. Eu amo ter sua alegria por perto e poder me orgulhar de cada conquista sua. Te celebro e te amo sempre. Viva você".