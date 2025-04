Como é terapia que ajuda Lady Gaga a viver e 'ser criativa em meio à dor'?

Após cancelar apresentação no Brasil em 2017 por motivos de saúde, Lady Gaga, 39, está prestes a visitar o país para a sua primeira apresentação em 13 anos. Ela se apresenta na praia de Copacabana, em show gratuito, no próximo sábado.

Terapia e superação

Lady Gaga costuma falar sobre seus problemas de saúde física e mental em entrevistas. A cantora já falou sobre a fibromialgia, condição que proporciona dores crônicas pelo corpo, e como seu diagnóstico está ligado a traumas do passado.

Em entrevista à Oprah Winfrey em 2020, Gaga citou a Terapia Comportamental Dialética (DBT, em inglês) como fundamental para "ser criativa em meio à dor". Para ela, a combinação de medicação e terapia foi essencial na recuperação."Isso vem da medicina, da terapia comportamental dialética. E, também, graças a algo que aprendi com a DBT que se chama 'aceitação radical'. Estou sentada aqui com a mulher mais poderosa do mundo. Eu tive que aceitar que colocaria minha vergonha em uma caixa que está bem ali [fora] e a deixaria muito pequena".

Digo a mim mesma: 'eu tenho problemas de saúde mental, eu tomo muitos remédios para permanecer no jogo e eu sou uma sobrevivente, estou vivendo e enfrentando, sou forte e vou agarrar todas as experiências da minha vida e compartilhá-las com o mundo para transformá-lo em um lugar melhor'. Lady Gaga

Mas o que é, de fato, a DBT? É um tipo de terapia cognitiva que busca o conhecimento e a modificação dos pensamentos, emoções e comportamentos a partir do diálogo. "Isso envolve, por exemplo, procurar o que a criadora Marsha Lineham chama de 'caminho do meio' entre pensamentos, ou atitudes extremas, ou em comparações entre duas pessoas. Inclusive, foi originalmente criada para tratar o transtorno de personalidade borderline, que muitas vezes sofre com estes extremos, mas desde então foi adaptada para ajudar pessoas com depressão e ansiedade", explica Elisa Bichels, fundadora do Espaço Elisa Bichels Psicologia e Artes.

Elisa Bichels, psicóloga Imagem: Divulgação

A DBT, mencionada por Gaga, é uma abordagem terapêutica eficaz para transtornos emocionais intensos e é utilizada em pacientes com histórico de automutilação e resposta ao trauma. "A terapia dialética comportamental é uma atualização da terapia cognitivo comportamental, acrescida de toda base filosófica do mindfulness [focar atenção plena no presente] e da aceitação radical. O tratamento consiste em uma combinação de terapias em prol da potencialização de todo processo terapêutico", completa a especialista.

Além das sessões individuais, também são propostos "grupos de treinamento de habilidades". Isto é, espaços coletivos onde os pacientes podem aprender juntos técnicas como focar o presente, regulação emocional, tolerância ao estresse e habilidades sociais, acompanhados do profissional.

Cancelamento em 2017

Lady Gaga era uma das atrações confirmadas do Rock in Rio em 2017, mas cancelou o show às vésperas do festival. Ela foi substituída de última hora pelo Maroon 5, que acabou tocando como atração principal em duas noites do evento.

Na época, a justificativa da diva norte-americana para o cancelamento foram problemas de saúde. "Brasil, estou devastada que não vou poder ir ao Rock in Rio. Eu faria tudo por vocês, mas preciso cuidar do meu corpo agora", tuitou a cantora após cancelar o show. A frase "Brasil, estou devastada" virou meme.

A última vez em que a cantora se apresentou no Brasil foi em 2012. Naquele ano, ela fez shows em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre.