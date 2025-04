Gilberto Gil recebe Preta Gil no palco em SP e chora ao cantar 'Drão'

A cantora Preta Gil, que está em tratamento contra um câncer, fez uma participação especial no show de seu pai, Gilberto Gil, neste sábado, 26, no estádio Allianz Parque, em São Paulo.

Juntos, eles cantaram a música Drão, hit escrito por Gil para a mãe de Preta, Sandra Gadelha. Durante a performance, o músico de 82 anos chorou muito.

Preta recebeu recentemente alta hospitalar depois de um período internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Ela luta contra um tumor no intestino desde 2023.

Outro convidado especial do show foi Nando Reis, que cantou com Gil o tema A Gente Precisa Ver o Luar. A apresentação na arena palmeirense foi a última do artista baiano em solo paulista. Agora, ele retoma a turnê de despedida Tempo Rei no dia 31 de maio, no Rio de Janeiro.