Power Couple, De Férias com o Ex: Ex-BBBs são confirmados em realities

O BBB 25 (Globo) chegou ao fim, mas a temporada de realities shows do ano está apenas começando. E, como já é característico, alguns ex-BBBs de edições anteriores foram confirmados em programas que estreiam nas próximas semanas.

Confira os ex-BBBs confirmados:

De Férias com o Ex Caribe VIP.

O reality show da MTV retorna no dia 22 de maio e, dessa vez, tem três ex-BBB's no elenco: Nizam (BBB 24), Natália Deodato (BBB 24) e Manoel (BBB 17). O trio foi anunciado nas redes do reality:

Power Couple 7

A competição de casais da Record estreia na próxima terça-feira, dia 29. Neste ano, dois casais tem ex-BBBs em sua formação. Dhomini, do BBB 3 e BBB 13, e Francine, do BBB 9, disputarão a competição ao lado dos seus cônjuges.

Adriana e Dhomini estão na nova temporada de "Power Couple Brasil" Imagem: Divulgação/Record

Francine e Junior estão na nova temporada de "Power Couple Brasil" Imagem: Divulgação/Record

