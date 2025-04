Domingão com Huck promove homenagem a Faustão: 'Sacadas geniais'

Fausto Silva, 74, ganhou uma homenagem do Domingão com Huck, programa que substituiu seu extinto Domingão do Faustão na grade dominical da Globo.

O que aconteceu

O programa exibiu trechos do programa de Silva, desde sua estreia em 1989 até o decorrer dos anos. "A receita do Faustão sempre foi usar a capacidade de produção da Globo para criar quadros que foram marcantes. Ele era o cara com quem os brasileiros atravessaram muitas tardes de domingo", afirmou sobre o apresentador o especialista Ernesto Rodrigues, autor do livro "A Globo".

Luciano Huck, 53, fez questão de enaltecer pessoalmente o legado de Fausto. "É uma honra gigantesca estar nesse palco que foi do meu amigo, amado, querido, mestre Fausto Silva. Um cara que mudou para sempre o jeito de fazer televisão aos domingos", disse ele no palco.

O marido de Angélica expressou a imensa admiração que tem por seu antecessor na faixa. "Ele merece [ser aplaudido] de pé, porque é um cara que fazia tudo com inteligência, com humor, com sacadas geniais. Estou aqui nessa noite com muito respeito, muito carinho, para homenagear tudo o que este programa representou e representa para quem gosta de televisão."