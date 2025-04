Domingão coloca João Paulo em IA para fazer dupla com Daniel de novo

A Globo usou a inteligência artificial para promover um 'reencontro' entre Daniel, 56, e seu saudoso parceiro musical João Paulo, falecido em 1997.

O que aconteceu

O cantor foi chamado ao programa Domingão com Huck para cantar seu tema "Só Dá Você Na Minha Vida". Sua presença estava relacionada ao fato de Daniel ter participado ao longo da carreira de muitos programas de auditório - cuja história estava sendo revisitada pelas últimas edições do dominical.

Enquanto cantava, Daniel foi surpreendido pela imagem - e a voz - de João Paulo, recriadas por IA e surgindo ao lado de si. Ele sorriu surpreso e grato ao ver o mimo que a produção do programa havia lhe preparado.

Pouco depois, foi a vez de a filha do falecido, Jéssica Reis, 31, se juntar - em carne e osso - a ele no palco. Desta vez, o sertanejo se emocionou mais evidentemente e mal pode segurar as lágrimas no palco.

Ao fim da canção, ele admitiu ter sido pego de surpresa com a 'aparição' do antigo companheiro musical. "Ouvi uma voz e olhei para trás aqui, para ver se... Que coisa de louco, cara! O que seria? É tecnologia?", indagou ele a Luciano Huck, 53, que confirmou.

A presença de Jéssica representou uma emoção à parte para o cantor. "Eu sinto não só a energia dela, mas a energia dele também, sabe?", confessou ele. "Você se emociona até hoje, não é?", perguntou Huck. "Não tem como", confirmou Daniel.