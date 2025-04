Autópsia revela causa da morte do ator Gene Hackman dois meses após morte

A causa oficial da morte do ator vencedor do Oscar Gene Hackman e de sua esposa, Betsy Arakawa, foi revelada.

O que aconteceu

De acordo com a Fox New Digital, uma autópsia revelou que Hackman apresentava "histórico de insuficiência cardíaca congestiva". O ator também apresentava "graves alterações hipertensivas crônicas nos rins".

Características neurodegenerativas consistentes com a Doença de Alzheimer também foram observadas na autópsia. Um jejum antes do ator vir a óbito também foi apontado.

O casal foi encontrado morto em 26 de fevereiro. Eles estavam em sua casa em Santa Fé, no Novo México, nos Estados Unidos. Fotos da cena, imagens de câmeras corporais dos policiais e entrevistas com testemunhas indicam como foram os últimos dias dos dois.

Betsy Arakawa morreu primeiro em decorrência de um vírus. A autópsia revelou que ela havia contraído hantavirose, uma infecção viral transmitida por ratos que causa sintomas respiratórios, dores e náusea. Os investigadores determinaram 11 de fevereiro como a data da morte.

Gene Hackman morreu uma semana depois da esposa. A causa da morte foi determinada como doença cardiovascular, tendo Alzheimer como agravante. Segundo o legista, ele tinha pressão alta e já tinha um histórico de infartos.

Gene, que tinha 93 anos, e Betsy, que tinha 65, foram sepultados em um funeral privado em Santa Fé, no mesmo estado em que moravam. O enterro ocorreu de forma discreta, apenas com a presença de familiares e amigos próximos do casal, segundo informações da revista People.

Casal só foi sepultado após liberação das autoridades. Ainda de acordo com a People, o Escritório do Investigador Médico do Novo México retirou os nomes de Gene e Betsy da lista de pessoas mortas "não reclamadas", ou seja, que os parentes não tinham sido localizados.