BBB: Renata e Eva abrem sala de conversa e viram tema mais comentado do X

Renata Saldanha, 33, e Eva Pacheco, 31, promoveram uma interação com os fãs por meio da rede social X (antigo Twitter).

O que aconteceu

A sala de conversa aberta pelas amigas chegou ao primeiro lugar entre os assuntos mais comentados na rede social. A transmissão foi acompanhada simultaneamente por mais de 6 mil pessoas.

Durante o bate-papo, Eva e Renata agradeceram o apoio dos seguidores ao longo de todo o BBB 25. "Vocês fizeram parte de cada conquista, cada Paredão vencido… Inclusive, agora, a final", disseram elas na ocasião, de acordo com o portal iBahia.

Renata tomou essa atitude em meio a uma polêmica entre sua torcida. Parte dos fãs se irritaram com a bailarina por ter se reaproximado de Maike, 30, com quem viveu um affair no BBB, após o fim do confinamento.