BBB 25: Vitória Strada deixa de seguir desafetos do elenco do programa

Vitória Strada, 28, fez uma limpa em seu Instagram após deixar o BBB 25 (Globo), removendo praticamente todos os participantes com quem teve alguma desavença no confinamento.

O que aconteceu

A atriz removeu de seus contatos as irmãs Camilla, 34, e Thamiris, 33. Ela manteve uma amizade com as duas anônimas durante parte do programa, mas foi traída por elas ao longo do tempo, chegando a protagonizar vários embates com Camilla.

A campeã da temporada, Renata Saldanha, 33, tampouco figura entre os perfis seguidos por Vitória. O fato chama a atenção, já que, embora as duas tenham sido inimigas em boa parte do jogo, tiveram uma aproximação na reta final.

Gracyanne Barbosa, 42, é outra que ganhou o temido 'unfollow' da atriz. O mesmo não se aplicou, entretanto, à irmã da musa fitness, Giovanna Jacobina, 26, que continua sendo seguida pela artista.

Atualmente, Strada segue apenas oito ex-participantes do BBB 25 no Instagram. Além de Giovanna, a estrela de novelas também segue Mateus Pires, amigo com quem entrou no programa, e todos seus colegas do Quarto Anos 50 - Aline, Vinícius, Delma, Guilherme e os irmãos Diego e Daniele Hypolito.