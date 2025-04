Em fotos raras, Alinne Moraes passeia em Paris com marido e filho

Alinne Moraes, 42, apareceu em cliques raros feitos pelo marido, Mauro Lima, 57.

O que aconteceu

Nas redes sociais, o cineasta Mauro Lima compartilhou fotos de um passeio com Alinne em Paris, França. Pedro, 10, filho do casal, também aparece nas imagens.

Alinne e Mauro estão casados há 13 anos. A relação dos dois passa longe dos holofotes.

Em entrevista ao O Globo, a atriz mencionou que, aos 42 anos, está realizada ao não estar em evidência: "Não quero ser falada ou lembrada, deixo isso para as personagens. Gosto do mistério. Saio de chinelo de dedo, com o cabelo preso, compro pão, levo meu filho à escola, tudo tranquilamente. Ao me resguardar, tenho mais liberdade e mais vida."