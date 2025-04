'Fios brancos aumentaram': como São João da Thay agita vida de Thaynara OG

Já faz alguns anos que o São João da Thay entrou no calendário de grandes eventos do país, tendo atraído muitos famosos. A idealizadora, Thaynara OG, 33, no entanto, diz que ainda há muito o que conquistar. "A gente cresce, os desafios aumentam e o desgaste são os cabelos brancos que surgem aqui também", brinca ela.

O São João da Thay é um sonho que realizo a cada ano e é um sonho que eu não posso sonhar sozinha. Dependo de muitas mãos para fazer acontecer. Muita gente, às vezes, tem uma visão glamorizada, acha que já está consolidado, mas não. Cada edição que conseguimos, é um novo sonho em que damos check, sabe?

Thaynara OG, em entrevista exclusiva para Splash

Idealizado em 2016 como um jantar, o evento ganhou apoio de Preta Gil, 50, e virou festa beneficente com a proposta de levar o Maranhão ao mundo. A celebração chega agora a sua sétima edição com alto investimento e portões abertos ao público.

Para 2025, Thaynara OG anunciou que o evento será gratuito para o público geral, com cobrança apenas para acesso aos camarotes. A expectativa é atrair até 30 mil pessoas por dia no Espaço Reserva Shopping da Ilha, nas datas de 6 e 7 de junho, em São Luís do Maranhão.

Por que você deve curtir o São João da Thay? Primeiro, é uma experiência única e é no Maranhão. Fazemos toda uma experiência para mostrar os Lençóis Maranhenses, um dos cartões postais do nosso estado. Também porque a nossa cultura é muito única. Temos quadrilha, forró, mas é a terra do bumba meu boi, do tambor de crioula, cacuriá. O São João da Thay é muito diverso e todos precisam conhecer.

Thayana OG terá versão gratuita do São João da Thay Imagem: Lucas Ramos / Brazil News

O evento promete reunir uma mistura de ritmos que celebra a diversidade musical e cultural do Norte e Nordeste. "Em paralelo ao São João da Thay, o São João do Maranhão está passando por um período de crescente. A gente está muito disposto a mostrar que o maior São João do mundo é o do Maranhão, pela diversidade de ritmos que tem, pela pluralidade cultural. O São João da Thay é uma dessas vertentes e eu vivo e respiro o São João. E, na minha opinião, bate o Carnaval."

Entre os nomes já confirmados para os dois dias de evento estão Pedro Sampaio, João Gomes, Joelma, Limão com Mel e Jeskine, entre outros. "Fazemos uma festa com propósito. A gente este ano está renovando a parceria com o Criança Esperança. Então, o São João da Thay, ao longo dessas sete edições, está deixando um legado bonito de ver e que me deixa muito orgulhosa."

Há dois anos, Thaynara OG revelou para Splash que a festa envolvia investimento na faixa dos R$ 5 milhões. A tendência é que o valor esteja próximo dos R$ 10 milhões com o crescimento da festa. "Ainda estamos levantando custos, porque este ano estamos mais ousados em relação ao palco. E, por ser aberta, precisamos estruturar, usar uma maior parte do espaço. A medida que cresce, os desafios também crescem e o investimento também."

Em anos anteriores, o São João da Thay reuniu grandes nomes como Ivete Sangalo, Fafá de Belém, Alceu Valença, Zaynara e até o cantor internacional Christian Chávez. O evento já se tornou uma das festas mais aguardados do calendário junino dos influenciadores.

Com certeza, é o maior São João que já fiz, porque a cada edição traz uma novidade diferente para poder crescer. Somos muito cautelosos, vamos testando. Eu tinha um sonho, lá no comecinho, de sair do espaço fechado e ir para um aberto, para caber mais gente. Depois, transformar em dois dias de festival. Depois, trazer uma atração internacional e, agora, o sonho que estou realizando é de tornar o evento gratuito, aberto ao público.

São João da Thay

Local: São Luis, do Maranhão

Endereço: Espaço Reserva Shopping da Ilha

Datas: 6 e 7 de junho

Ingressos: Ingresso.com