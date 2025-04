Juba e Lula na Globo: como estão os atores do trisal de 'Armação Ilimitada'

Intérpretes de Juba e Lula, os atores Kadu Moliterno, André de Biase participam do Caldeirão com Mion neste sábado (26) em homenagem aos 60 anos da Globo. Atores fizeram história ao montar trisal ao lado de Andréa Beltrão em "Armação Ilimitada" (1985 - 1988).

Com o fim da ditadura militar e da censura televisiva na década de 1980, atrações chegaram às telinhas com a premissa de maior liberdade nos costumes. Voltado ao público adolescente e jovem, o seriado foi considerado ousado por contar a história de dois amigos que dividiam a mesma namorado. O trisal chegou a adotar uma criança.

Além da mesma namorada, os jovens amigos também dividiam uma pequena empresa de prestação de serviços, a Armação Ilimitada, na Zona Sul do Rio. Dentre as atividades a que se dedicavam, estavam: mergulho, pilotagem, competições esportivas e dublagem de filmes.

37 anos depois, como estão os atores que fizeram o trisal e do seriado que marcou a década de 1980?

Kadu Moliterno e André de Biase em gravação do Caldeirão com Mion Imagem: Léo Rosario/Globo

Kadu Moliterno

Ator já era um rosto conhecido do público quando fez o Juba, mas ganhou mais visibilidade com o personagem surfista. Depois, engatou diferentes produções na TV, como a minissérie "Anos Rebeldes" (1992) e as novelas "Anjo Mau" (1997) e "Como uma Onda" (2004).

Sua última produção ficcional foi a novela "Topíssima", na Record, em 2019. Em entrevista a Splash em 2022, ele fez um apelo para voltar a atuar em novelas. "Aproveito a chegada aos 70 para pedir um emprego. Quero que as pessoas saibam que o Kadu quer e precisa trabalhar. "Me perguntam: 'Por que você não volta?' E eu digo: 'Porque não me chamam'. Muitos autores acham que a gente não quer trabalhar. Pelo contrário", disse.

Kadu já foi acusado de cometer violência doméstica contra ex-parceiras, assunto que o ator prefere não comentar em entrevistas. Ele chegou a ser condenado a prestar serviços por um ano em uma instituição social por ter agredido com um soco a então mulher Ingrid Saldanha, mãe de seus três filhos, em fevereiro de 2016. Já em 2014, ele foi acusado de agressão pela ex-namorada Brisa Ramos em uma rede social. Na época, ele disse ter sido alvo de chantagem. Em contato com a assessoria do artista em 2022, Splash foi informado "que realmente mais nada deste assunto será abordado da parte de Kadu".

Nos últimos meses, artista viralizou por intervenções estéticas no rosto. Em breve, participará do Power Couple Brasil, reality de casais da Record, ao lado da namorada, Cristianne Menezes. Sétima temporada do reality estreia no dia 29 de abril.

Kadu Moliterno está prestes a completar 70 anos Imagem: Arquivo pessoal

André de Biase

André de Biase ganhou projeção nacional em 1982 com o filme "Menino do Rio", mas se tornou um sucesso na TV ao viver o Lula de "Armação Ilimitada". Depois, chegou a participar de "Confissões de Adolescente" e algumas temporadas de Malhação, entre 2001 e 2006. Na sequência migrou para a Record TV.

Está fora das telinhas desde 2014 quando fez parte do elenco da novela "Vitória", da Record. No ano seguinte, chegou a fazer uma participação em um episódio do humorístico "Vai Que Cola", no Multishow.

Em 2017, quando o seriado ganhou reprise no Canal VIVA, o ator relembrou o sucesso do projeto em entrevista ao UOL."É um fenômeno que marcou uma época maravilhosa na vida das pessoas. Era um projeto arriscado, diferente de tudo que era feito. A partir dele, surgiram programas com outra velocidade, com outra linguagem. Para mim, estar reprisando até hoje é motivo de muita alegria", disse o ator.

Em fevereiro deste ano, o ator anunciou que está iniciando uma nova profissão como agente de viagens. "Um novo capítulo começa por aqui! A paixão por viajar sempre esteve presente na minha vida, e agora quero dividir essa experiência com você... O objetivo é criar experiências únicas no Brasil e no mundo, sem preocupações, sem complicações e com custo-benefício extraordinário".

André de Biase como Lula em "Armação Ilimitada", sucesso nos anos 80, e atualmente Imagem: Divulgação e Reprodução/Instagram/andredebiase

Andréa Beltrão

Depois de interpretar a jornalista Zelda Scott em "Armação Ilimitada", Andréa Beltrão seguiu investindo na TV. Dois dos papeis mais lembrados de sua carreira são a Marilda, de "A Grande Família", entre 2002 e 2009, e Sueli, de "Tapas e Beijos", entre 2011 e 2015.

Mas a atriz também teve papéis marcantes no cinema e no teatro. Nas telonas, ela fez "Cazuza - O Tempo não Pára" (2004), "O Bem-Amado" (2010), "Hebe: A Estrela do Brasil" (2019) e "Avenida Beira-Mar" (2024). Entre os destaques nos palcos, a peça "Antígona de Sófocles", a qual lhe rendeu o prêmio APCA de melhor atriz em 2017. Gere o Teatro Poeira ao lado da amiga Marieta Severo no Rio de Janeiro.

Sua novela mais recente é "No Rancho Fundo" (2024), na qual interpretou a protagonista Zefa Leonel. Ganhou o prêmio de Melhor Atriz no Melhores do Ano. Diferente dos seus colegas de "Armação Ilimitada", atriz emenda um trabalho após o outro até hoje.