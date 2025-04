Homenagem a Paulo Gustavo e exposição instagramável: o que fazer no RJ e SP

O último final de semana de abril traz diferentes opções de entretenimento no Rio de Janeiro e em São Paulo, incluindo exposição em homenagem a Paulo Gustavo, morto em 2021, idealizado pelo viúvo do humorista, o médico Thales Bretas.

Rir, um ato de resistência

Idealizado pela família, com Thales Bretas à frente do projeto, a exposição fala sobre o legado de Paulo Gustavo (1978-2021). Um dos maiores talentos do humor brasileiro recebe homenagem especial no formato de exposição imersiva e sensorial no Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC), na região metropolitana do Rio de Janeiro.

Com abordagem multilinguística e cinco galerias, "Rir, Um Ato de Resistência" convida o público a vivenciar de perto a essência do artista. Exposição mostra o legado por meio de registros da vida pessoal e profissional, figurinos icônicos e sua admiração por obras contemporâneas. Às quartas-feiras, dia em que acontece programa educativo infantil, a exposição é gratuita.

Esse é um presente cheio de amor para o público. A exposição foi pensada como uma homenagem afetuosa ao legado de Paulo Gustavo. Mais do que reviver sua genialidade, queremos acalentar o coração das pessoas de forma leve e inspirar novas gerações a enxergarem a arte e o humor como forças transformadoras e de resistência.

Thales Bretas

Onde: MAC (Mirante da Boa Viagem, s/n - Boa Viagem, Niterói - RJ)

Ingressos: a partir de R$ 8 (meia), no site

Datas: até 1º de junho, das 10h às 18h