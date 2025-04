Swing e cover: o que acontece quando um ator falta no teatro?

Giovanna Sassi, 26, está em cartaz em São Paulo com o musical "Uma Babá Quase Perfeita" —e, em entrevista a Splash, explica os bastidores que o público não conhece.

O trabalho 'hercúleo' de covers e swings

Todo espetáculo opera com um esquema complexo de substituições. Em "Uma Babá Quase Perfeita", Giovanna interpreta Janet Lundy. No entanto, ela é "cover" da personagem Lydia Hillard —o que significa que, em caso de necessidade, ela precisa estar preparada para entrar no palco como Lydia. Nesse caso, uma atriz que geralmente faz parte do coro interpretará Janet. Por fim, uma outra pessoa deve estar a postos para preencher a vaga no coro. A esse profissional, dá-se o nome de "swing".

Swing é um trabalho hercúleo, porque a pessoa precisa saber todos os posicionamentos, todas as histórias de todo mundo do coro.

Giovanna Sassi

Apesar disso, é na repetição que o elenco mais consegue experimentar. "No 'Babá', a gente já fez mais de cem apresentações. Essa repetição faz com que sempre possamos descobrir coisas novas. Temos esse exercício de sempre criar uma novidade, apesar de o texto e as músicas serem sempre os mesmos. A gente encontra essas faíscas de vida dentro da peça".

A personagem de Janet é a chefe de programação de uma emissora de TV. Ela contracena com Diego Becker, intérprete de Mr. Jolly, apresentador de um programa infantil. "Fazemos essa dupla de palhaços, e o programa acaba sendo muito engraçado justamente por quão ruim ele é", ri a atriz.

Giovanna Sassi (à direita) em 'Uma Babá Quase Perfeita' Imagem: Beatriz Damy

Além de Diego, Giovanna também contracena com Eduardo Sterblitch. O ator interpreta a protagonista, a Sra. Doubtfire —papel que, no cinema, foi de Robin Williams. "Eles são atores incríveis de comédia e improviso, e tem sido um marco para mim o quanto eu aprendo com eles", conta Giovanna.

A atriz começou a fazer teatro na adolescência, mas explorou outras áreas até escolher a profissão. Antes de estudar direção teatral, ela estudou design de produto. "Sempre me interessei pelas artes, música, artes plásticas. O teatro foi a arte em que eu mais consegui me identificar, e nele consigo enxergar todas essas outras artes".

Uma Babá Quase Perfeita, O Musical

Datas: de quarta a domingo, até 11 de maio

Horários: quartas, quintas e sextas às 20h, sábados e domingos às 16h e 20h30

Duração: 2h30min (com intervalo de 15min)

Classificação etária: Livre

Local: Teatro Liberdade (Rua São Joaquim, 129 - Liberdade/SP)

Ingressos: no site, entre R$ 380 (inteira da plateia premium) e R$ 170 (inteira do balcão A com visão prejudicada)