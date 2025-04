'Cinema europeu é melhor que o de Hollywood', diz presidente da Imovision

Até 30 de abril, o Brasil recebe a primeira edição do Festival de Cinema Europeu Imovision, com 14 produções inéditas premiadas em festivais internacionais. O evento exibe filmes de países como Alemanha, França, Grécia, Islândia, Itália, Noruega, Suíça e Ucrânia em 75 salas de cinema pelo país, incluindo cidades do interior.

Jean-Thomas Bernardini, presidente da Imovision —distribuidora de filmes, principalmente independentes e autorais, que também se destaca por sua plataforma de streaming, a Reserva Imovision— falou sobre a importância de trazer um festival dedicado exclusivamente ao cinema europeu para o Brasil. "Nunca houve um festival europeu [no país]. É incrível, porque tem muitos festivais de todas as categorias, menos europeus, sendo que o cinema europeu é o segundo mundial, depois dos Estados Unidos", afirmou durante conversa com a imprensa.

Bernardini explicou que a escolha do tema foi "orgânica", já que a Imovision possui um catálogo repleto de produções do continente. "Distribuímos quase 600 filmes no Brasil, e acho que uns 400 são europeus. Então, é natural fazermos um festival no qual entendemos profundamente", disse.

Jean-Thomas Bernardini, dono da Imovision e da Reserva Cultura Imagem: Divulgação

Cinema europeu: qualidade e acesso

O presidente da Imovision ressaltou que o cinema europeu, embora muitas vezes subestimado, tem qualidade comparável ao de Hollywood, além de abordar temas diversificados. "O filme europeu tem a mesma qualidade, quase, do que o filme americano, e em muitos casos até mais. Cinema europeu é melhor que o de Hollywood. É um tipo de cinema aberto para qualquer público, até aqueles que não estão acostumados a ver filmes independentes", afirmou.

Bernardini também destacou a importância de levar essas produções para além das capitais. "É uma oportunidade para o público de cidades fora dos grandes centros, que não tem tanto acesso ao cinema europeu", completou.

Entre os filmes em exibição estão: "Dreams", vencedor do Urso de Ouro no Festival de Berlim 2025; "Emmanuelle", releitura do clássico erótico de 1974, dirigido pela francesa Audrey Diwan.

Audrey Diwan, premiada por 'O Acontecimento', comanda 'Emmanuelle' Imagem: MANUEL MOUTIER/ Divulgação

Desafios e expectativas

Bernardini admitiu que a estreia do festival gera certa tensão. "É a primeira vez que vamos apresentar [o festival] em 75 salas. Poderiam ser menos, poderiam ser mais, mas queremos atingir um número significativo", disse. "Batalhamos por isso. Temos a obrigação de divulgar o cinema europeu, filmes independentes de qualidade", completa.

O Festival de Cinema Europeu Imovision acontece até 30 de abril em diversas cidades brasileiras. A programação completa está disponível no site oficial da Imovision.