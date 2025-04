Livros picantes: veja 5 dicas para esquentar nesse friozinho

Se você está em busca de histórias que aqueçam não só o coração, mas também a imaginação, veio ao lugar certo! Splash selecionou 5 livros picantes que misturam química irresistível, tensão ardente, romances de tirar o fôlego e, por que não, comédia. Essas dicas são perfeitas para quem deseja mergulhar em narrativas cheias de paixão, desejo e sensualidade.

Prepare-se para devorar páginas inesquecíveis —e, quem sabe, descobrir seu próximo livro favorito!

"Mulheres", Charles Bukowski

Bruna Monteiro de Barros (Editora-Chefe de Splash): "Hank, um escritor antissocial bêbado, sai de um jejum sexual para transar com várias mulheres, bagunçando suas vidas e arruinando seus corações. Pode parecer um livro pornô do poeta, contista e romancista Charles Bukowski, mas as sutilezas dramáticas das escolhas e das relações nos aproximam de Hank e nos fazem terminar a leitura com uma raiva tremenda por gostar tanto de um canalha como aquele."

"Pornopopeia", Reinaldo Moraes

Bruna Monteiro de Barros (Editora-Chefe de Splash): "Zeca é um ex-cineasta estancado num projeto de vídeo institucional sobre embutido de frango. Ele se joga então numa jornada sem limites de sexo e drogas. A narração —bem humorada, muito politicamente incorreta, irônica, cheia de referências e aliterações é uma viagem única e muito divertida. Você começa e fica naquelas de não querer parar de ler, mas também não querer acabar. A quantidade de palavrões e a descrição minuciosa das (muitas) cenas de sexo e de uso de drogas coloca essa "epopeia pornô" nessa lista.

"A Casa dos Budas Ditosos", João Ubaldo Ribeiro

Talyta Vespa (Repórter Especial do UOL): "A Casa dos Budas Ditosos" é uma obra deliciosa do jornalista e escritor João Ubaldo Ribeiro. O ensaio, bem-humorado e sarcástico, é um monólogo de uma mulher baiana nascida nos anos 1960. Uma afronta à moralidade, Ubaldo deixa até as mais pudicas molhadas com suas cenas de sexo detalhadas e descritas em palavras inteiras. Explícito, mas de escrita formidável, cheia de vírgulas e apostos, o escritor dá vida à personagem e aos seus desejos —todos executados. "A Casa dos Budas Ditosos" faz parte da série "Plenos Pecados", da Editora Objetiva; é a obra que retrata a luxúria. Leiam, deliciem-se, se dispam de pudores e gozem com a escrita de Ubaldo."

"Tudo É Rio", Carla Madeira

Talyta Vespa (Repórter Especial do UOL): "Uma das mais delicadas obras da escritora contemporânea Carla Madeira, "Tudo É Rio" é um regozijo a quem se debruça sobre palavras. A história se desenvolve entre desejos de três personagens, que se entrelaçam em amores e dores, e é nas emoções que Carla Madeira prende o leitor à sua narrativa. Seu triângulo amoroso é construído sem clichês, dedicando a cada personagem a própria complexidade. Cada palavra colocada minuciosamente faz com que a escrita seja um deleite à parte, fazendo com que o livro seja saboreado também por essa vertente."

"Tchau, Nestor", Gisela Rao

Fernanda Talarico (Repórter de Splash): "'Tchau, Nestor', é uma obra divertida que nos encanta e entretém por meio da proximidade com a realidade. A todo momento, a protagonista conta seus causos e nos pegamos pensando: isso já aconteceu comigo. Ela relata, com detalhes, suas peripécias sexuais, de maneira sensual e, também, muito engraçada."

