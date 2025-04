Zélia morre por dentro ao descobrir golpe de Clarice em 'Garota do Momento'

No capítulo desta sexta-feira (25) de "Garota do Momento" (Globo), Mônica alerta Zélia sobre a visita de duas mulheres misteriosas. A loira ficará incrédula e demorará a perceber que se trata da Clarice e Teresa.

Teresa (Maria Eduarda Carvalho) e Clarice (Carol Castro) em 'Garota do Momento' Imagem: Manoella Mello/Globo

Ainda neste capítulo: Raimundo lamenta o sofrimento de Beto com seu futuro casamento com Bia. Maristela e Bia comentam sobre o colar de joias roubado. Jacira compra o colar de Coralina, sem que as duas saibam que se trata de uma joia valiosa.

Beatriz afirma a Clarice que Bia mente sobre Beto. Topete pede Eugênia em namoro. Clarice pede que Bia confesse a verdade sobre suas artimanhas contra Beatriz. Juliano confirma que Clarice mudou seus remédios.

