XG se apresenta em SP com presença de Pabllo Vittar e direito a muito uivo

A chuva que caiu em São Paulo nesta quinta-feira não atrapalhou em nada os milhares de fãs do grupo japonês XG, que fez apresentação única e esgotada no Tokio Marine Hall —única parada do grupo na América do Sul.

A fila

Com fila quilométrica, eram muitos os fãs que se inspiraram no principal tema do grupo —lobos— para a criação de looks diferentes e maximalistas. Era realmente uma alcateia, com máscaras, pinturas e diversas referências aos "alphaz", o nome oficial do fã-clube das artistas.

O estudante Méfiu Silva, 26, era um desses lobos, vindo direto do Rio de Janeiro. "Somos 32 na caravana, pegamos o ônibus na Central do Brasil às 22h da noite de ontem e chegamos às 7h30 de hoje [quinta]. Tudo pelo XG!", disse ele, que se diz muito fã de Maya, uma das rappers do grupo.

Lobos do XG: Méfiu Silva, 26, estudante de mídias veio do Rio só para o show Imagem: Camila Monteiro/UOL

Outra fã vestida de loba foi Mariana Moreno, 25. Ela conta que os vídeos feitos por fãs na época de "Woke Up", single de sucesso do grupo, foi o que fez ela prestar atenção nas meninas do grupo e se tornar fã. Ela estava vendendo adesivos do grupo que ela mesma produziu.

XG: Marina Moreno, 25 e artista: ela fez adesivos do grupo para vender Imagem: Camila Monteiro/UOL

A vendedora Lívia Bezerra, 21, que hoje mora em Jundiaí, no interior paulista, é natural do Maranhão e marcou presença com vários amigos que vieram de seu estado de origem apenas para ver o XG. Com um chapéu de lobo cheio de referências, Lívia conta que suas amigas Sarah Luisa, 20, e Amanda Sousa, 28, que fizeram para ela: "Foi um trabalho conjunto, a Amanda montou o chapéu e eu criei os biscuits e pintei", conta Sarah.

XG: Lívia Bezerra com seu chapéu de lobo feito pelas amigas Imagem: Camila Monteiro/UOL

O show

Pouco antes de o show começar, com o Tokio Marine Hall lotado, vários gritos foram ouvidos pois havia uma celebridade no local. Pabllo Vittar estava no camarote e, muito simpática, levantou para tirar foto com o público de fundo.

Pabllo Vittar parando o Tokio Marine Hall com sua presença no show do XG. ??? #XG_1stWORLDTOUR_BRAZIL pic.twitter.com/bJ6fcyXMhW -- Pabllo Vittar Brasil (@pabllovbrasil) April 24, 2025

Chamou atenção também a quantidade de lightsticks oficiais nas mãos dos fãs, algo não muito comum em shows de artistas asiáticos por aqui. Diferente da maioria das empresas de K-pop, que não costumam trazer o merchandising oficial do grupo para o Brasil, o XG trouxe absolutamente tudo: luz, camiseta, moletom, discos e até mesmo tamagotchis. As filas enormes e os fãs segurando diversas sacolas mostram que a estratégia deu certo.

Como o grupo não possui um extenso catálogo de músicas, algumas são tocadas em versões distintas. "Shooting Star" e "Left Right" versão original, rock e remix fizeram os fãs cantarem novamente sem nenhum problema.

Além de performances com figurinos muito diferentes, cheios de referências da cultura pop japonesa e do conceito lobo-alienígena, que o grupo possui, é possível perceber que elas cantam ao vivo e fazem questão de mostrar que o microfone está ligado.

Muito felizes com a recepção do público, elas agradecem em português e tentam falar algumas palavras, recebidas com gritos e aplausos pelo público. O grupo, apesar de ter debutado em 2022, treina há muito mais tempo, e podemos ver isso nos vídeos que aparecem nos telões enquanto elas trocam de figurino. Muito novas, elas já treinavam canto e dança juntas.

E é possível ver o talento de todas as integrantes no meio do show, quando elas apresentam seus solos. Juria cantou "Thunder", da Jessie J; Maya fez um mashup de "Down Bad", do Dreamville, e "Million Cash", do Connor Price; Hinata cantou "Red", da Taylor Swift; Jurin fez um solo sensual de "Luxurious", da Gwen Stefani; Cocona misturou "Surround Sound" com o clássico de JAY-Z "Dirt Off Your Shoulder"; Harvey juntou "I Won", do Ty Dolla Sign, e "Big Mad", da Ktlyn, e Chisa fez o chão tremer com um cover de "Born this Way", da Lady Gaga.

Além de mostrar o talento individual com seus solos, elas tocaram todos os grandes hits do grupo, como "Woke Up", "IYKYK", "Something Ain't Right", "TGIF", duas vezes "Shooting Star" e "Left Right", e fizeram os fãs uivarem em "Howling". Em uma das últimas trocas de roupa do grupo, um lobo aparece no telão e o público todo uivou comprovando que todos ali presentes fazem parte da alcateia do XG.