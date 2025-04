São Paulo e cidades do interior têm seis festivais no fim de semana

Seis festivais no estado de São Paulo - incluindo um na capital - concentram ao menos 15 grandes atrações da música brasileira no fim de semana. Há shows de Simone Mendes, Nando Reis, Ira! e Liniker, entre outros.

O que vai acontecer

Dois deles têm programação já na sexta-feira. Nando Reis é o headliner da primeira noite do Cerkarock, em Cerqueira César. No sábado tem o show Charlie Brown Jr. 30 Anos, com Marcão Britto e Thiago Castanho, ex-integrantes da banda.

Na sexta também começa a ExpoBragança, em Bragança Paulista. Simone Mendes e Bruno & Marrone são as atrações do primeiro dos oito dias de programação. Depois tem Luan Santana e Denis, no sábado; e Péricles, no domingo.

No parque de diversões Hopi Hari, em Vinhedo, o Hopi Pride reúne Liniker, Pabllo Vittar, Gloria Groove e Carol Biazin, entre outros, no sábado.

No mesmo dia, em São José dos Campos, Biquini e Ira! comandam o Zé Rock Fest.

A capital entra na lista com o Festival 5 Bandas. Um show do Boogarins, com participação de Ava Rocha, é a principal atração, mas tem ainda Adorável Clichê, Crizin da Z.O., Aquino e Monstro Bom.

A festivaleira paulista do fim de semana termina com samba. No domingo, sobem ao palco do Me Leva, em Piracicaba, Belo, Turma do Pagode e Pixote.

Rio, Porto Alegre e Brasília

Os maiores festivais do fim de semana, em capacidade de público, estão, porém, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre e Brasília.

O rapper BK' monta seu Gigantes Fest na Praça da Apoteose, no Rio, no sábado. Além do criador do evento, que mostra o show inédito DLRE (sigla para Diamantes, Lágrimas e Rostos para Esquecer, também título de seu trabalho mais recente), se apresentam Black Alien, Djonga, Ebony, MC Luanna e Luccas Carlos, entre outros.

Em Porto Alegre, a bola da música vai rolar na Arena do Grêmio, com um time de sertanejos. No sábado, o show Eles Estão de Volta reúne Daniel, Chitãozinho & Xororó, Leonardo, Zezé Di Camargo & Luciano e Bruno & Marrone. O grupo ainda ganha o reforço de Fábio Jr., cujo repertório de canções românticas costuma ser bem recebido pelos fãs da música agropop.

Brasília tem dois festivais no sábado, Capital Inicial, Os Paralamas do Sucesso e Samuel Rosa integram o Música Urbana, a ser realizado na Arena BRB.

No mesmo dia, na Arena Lounge, o ritmo é outro. O Samba Prime coloca no palco Dilsinho, Ferrugem e Mumuzinho, entre outros.

Veja tudo que tem

Sexta

Maneva - show da turnê dos 20 anos - Espaço Unimed (São Paulo)

Jorge Vercillo - Tokio Marine Hall (São Paulo)

Bebé - Sesc Belenzinho (São Paulo)

Paula Morelenbaum e Arthur Nestrovski - Sesc Avenida Paulista (São Paulo)

Thalma de Freitas e Helô Ferreira - Bona (São Paulo)

Ashibah e Vintage Culture - Recinto de Exposições (São José do Rio Preto - SP)

Dave Evans (primeiro vocalista do AC/DC) - Hard Rock Café (Ribeirão Preto - SP)

Escalandrum - Sesi Sorocaba (Sorocaba - SP) - 25.4

Roupa Nova - Centro de Eventos (Chapecó - SC)

Paulinho da Viola - Classic Hall (Recife)

Oswaldo Montenegro - Teatro Riachuelo (Natal)

Rodrigo Santos - John Bull (Florianópolis)

Sexta e sábado

Gilberto Gil - Allianz Parque (São Paulo)

Sexta, sábado e domingo

Renato Teixeira - Sesc Pinheiros (São Paulo)

Cerkarock (Nando Reis e outros na sexta; Marcão Britto e Thiago Castanho - Charlie Brown Jr. 30 Anos;e outros no sábado; Black Pearl e outros no domingo) - Pátio da Estação Ferroviária (Cerqueira César - SP)

ExpoBragança (Bruno e Marrone e Simone Mendes na sexta; Luan Santana e Denis no sábado; Péricles no domingo) - Parque de Exposições Doutor Fernando Costa (Posto de Monta - Bragança Paulista - SP)

Sábado

Machine Girl - Hangar 110 (São Paulo)

Ava Mendoza - Sesc Avenida Paulista (São Paulo)

Frejat e Nando Reis - Juventus (São Paulo)

Marina Sena -show de estreia da nova turnê - Espaço Unimed (São Paulo)

Festival 5 Bandas (Boogarins, com participação de Ava Rocha; Adorável Clichê, Crizin da Z.O., Aquino e Monstro Bom) - Casa Rockambole (São Paulo)

Baile Lotadão - evento autoral do DJ Victor Lou, com Victor Lou + GBR, b2b entre Duarte e Brisotti, Roddy Lima, Klean, Breaking Beatz, Analu e Kaddu - Sonora Garden (São Paulo)

Dave Evans (primeiro vocalista do AC/DC) - Clube dos Ingleses (Santos - SP)

Falamansa - Sesi (São José dos Campos - SP) Grátis

Zé Rock Fest (Biquini Cavadão, Ira! e outros) - Farma Conde Arena (São José dos Campos - SP)

Ivan Lins - Parque Vicentina Aranha (São José dos Campos - SP) Grátis

Hopi Pride Festival (Liniker, Pabllo Vittar, Gloria Groove, Carol Biazin e outros) - Hopi Hari (Vinhedo - SP)

Escalandrum - Sesi Campinas (Campinas - SP)

Gigantes Fest (BK, Black Alien, Djonga, Ebony, MC Luanna, Luccas Carlos e outros) - Praça da Apoteose (Rio de Janeiro)

Alexandre Pires - Qualistage (Rio de Janeiro)

The Buena Vista Social Orchestra - Teatro Madre Garrido (Goiânia)

Música Urbana, com Capital Inicial, Os Paralamas do Sucesso e Samuel Rosa - Arena BRB (Brasília)

Samba Prime (Dilsinho, Ferrugem, Mumuzinho, Kamisa 10, Di Propósito e Akatu) - Arena Lounge (Brasília)

Natiruts - Pedreira Paulo Leminski (Curitiba)

Beatz Festival (Filipe Ret, Armandinho, Veigh, Djonga e outros) - Autódromo Zilmar Beayx (Cascavel - PR)

Ney Matogrosso - Arena Opus (Florianópolis)

Eles Estão de Volta (Daniel, Chitãozinho & Xororó, Leonardo, Zezé Di Camargo & Luciano, Fábio Jr e Bruno & Marrone) - Arena do Grêmio (Porto Alegre)

Yago Oproprio - Opinião (Porto Alegre)

Roupa Nova - Arena Gran Palazzo (Passo Fundo - RS)

Paulinho da Viola - Iguatemi Hall (Fortaleza)

Flávio Venturini - Palácio das Artes (Belo Horizonte)

Domingo