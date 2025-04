Renata Saldanha, campeã do 'BBB 25', participou do 'Fantástico' em 2020

Campeã do Big Brother Brasil 25, Renata Saldanha já tinha participado de um programa da TV Globo antes. Em 2020, a bailarina participou do quadro Mulheres Fantásticas, do Fantástico, quando falou de sua trajetória na dança à apresentadora Poliana Abritta.

Na ocasião, a cearense contou que nasceu no bairro do Barroso, uma comunidade pobre e perigosa de Fortaleza. "Fazer dança na cidade era muito caro e minha mãe viu a oportunidade de fazer dança com qualidade em um projeto social."

Foi neste projeto que Renata conheceu Eva, sua dupla no BBB 25, e onde dava aulas até ingressar no reality. A bailarina já revelou que pretende usar parte do prêmio que ganhou para fortalecer o projeto social junto com a amiga.