Renata diz que maior embate foi com aliados e nunca ouviu que era favorita

Campeã do BBB 25 (Globo), Renata refletiu hoje sobre seus embates e como foi vista pelo público.

O que aconteceu

Renata disse que ter sido escolhida para a Vitrine do Seu Fifi foi fundamental para ganhar coragem no jogo. "Me encorajaram muito para tomar as rédeas da situação e seguir o que eu tava sentindo, que naquele momento era um conflito com uma adversária do meu próprio quarto", contou em entrevista para a Rádio Globo hoje, se referindo à Delma. No jogo, a sister descobriu que a sogra de Guilherme "falava mal" dela para outros participantes.

Gostava daquelas pessoas e meus embates maiores foram com pessoas que eu estava querendo me aliar Renata

Ela também diz que, quanto estava na Vitrine, em um shopping no Rio de Janeiro, ninguém disse que ela era a "favorita" para vencer o BBB. "Em nenhum momento alguém disse que eu era favorita. Não, só disseram que 'a sua torcida gosta de você'", diz. "Eu não tinha certeza de nada".

