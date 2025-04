Rayane Figliuzzi reage à publicação de Gracyanne para Belo: 'Questão deles'

O reencontro entre Belo e Gracyanne Barbosa no Domingão com Huck e a publicação da ex-BBB parabenizando o cantor pelo seu aniversário geraram comoção nas redes sociais e reacenderam rumores sobre uma possível reconciliação do casal. Enquanto os fãs especulavam, Rayane Figliuzzi, atual namorada do cantor, preferiu manter discrição, mas agora ela revelou detalhes sobre como lida com a exposição midiática e os desdobramentos do relacionamento.

O que aconteceu

Ainda em adaptação ao turbilhão da fama, Rayane admitiu que a vida pública tem sido seu maior desafio. "Ainda estou me acostumando, não estou preparada para isso tudo. Muito feliz com o que está acontecendo, mas a parte mais difícil é a mídia. A gente fica muito vulnerável", confessou em entrevista ao portal Leo Dias.

Sobre o momento em que Belo e Gracyanne se encontraram no palco do Domingão, em março — ao som de "Diz Pra Mim", música que marcou o romance dos dois —, Rayane garantiu que não foi surpreendida. "Ele já me deixa preparada para tudo o que vai acontecer. Com certeza fui avisada. O que a mídia mostra é muito diferente do que a gente vive", afirmou, reforçando que está "muito feliz" com o momento.

Questionada sobre o processo de transição pela qual Belo passa — desde o fim do casamento com Gracyanne até o novo relacionamento —, Rayane demonstrou maturidade. "Ele está em um momento de transição, e eu respeito muito isso. Tem coisas a resolver, e eu entendo. O carinho prevalece, e estou esperando o tempo dele".

O assunto ganhou novos contornos após Gracyanne deixar em aberto, em recente entrevista, a possibilidade de reatar com o ex-marido e sobre a publicação da ex-BBB parabenizando o cantor. Rayane, no entanto, evitou polemizar. "Nem vi [as declarações]. No aniversário dele, a gente ficou offline. Respeito o relacionamento que ele teve. É uma questão deles, e eu não tenho nada a ver com isso", respondeu.

A musa fitness fez uma declaração para o ex-marido, que completa 51 anos. "Hoje é aniversário de uma pessoa com quem dividi quase metade da minha vida. Foi amor, foi real, foi intenso, foi verdadeiro. Independente dos caminhos que a vida tomou, desejo a ele um novo ciclo de luz, paz, sabedoria e proteção", escreveu ela, em story no Instagram.

Gracyanne ressaltou os sentimentos bons que preserva da relação. "Que Deus continue guiando seus passos e afastando tudo aquilo que não é verdadeiro. O tempo pode passar, mas o carinho e a gratidão permanecem. Feliz aniversário".

A ex-sister e o cantor tiveram um relacionamento de 16 anos. Eles confirmaram a separação em 2024.

Gracyane Barbosa, ex-participante do BBB 25, publicou declaração para Belo Imagem: Reprodução/Instagram

Em meio aos holofotes, Rayane criticou a narrativa de competição feminina, muitas vezes alimentada pela imprensa. "A mídia cria uma rivalidade que não existe. Tenho uma marca de biquíni e uma clínica de estética — sempre trabalhei empoderando mulheres. Fico chateada com essa narrativa", desabafou.

Enquanto o público acompanha os desdobramentos, Rayane segue focada em seu trabalho e no relacionamento, deixando claro que, para ela, o respeito e a transparência são a base de tudo. "Ele me dá liberdade, e eu dou espaço. No fim, o que importa é a verdade que a gente vive", finalizou.