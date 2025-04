Quem são Laura e Maria, filhas de Gloria Maria que estão documentário?

Laura e Maria, filhas de Gloria Maria (1949-2023), marcaram presença no evento de lançamento da série documental "Gloria". A produção repassa a trajetória da jornalista, que marcou a história da televisão brasileira.

Muito ansiosa para assistir a essa linda homenagem que a TV Globo fez para a minha mãe. Passei alguns dias emocionantes com uma equipe maravilhosa, relembrando histórias incríveis, que agora serão eternizadas. Laura, no Instagram

A Globo estreia no próximo dia 27 de abril, após o Fantástico, a série documental. Com quatro episódios exibidos aos domingos, a produção integra as comemorações pelos 60 anos da emissora.

Quem são as herdeiras da apresentadora

Maria e Laura, filhas de Glória Maria ao lado de Paulo Mesquita Imagem: Victor Chapetta/Agnews

Laura e Maria têm 16 e 17 anos, respectivamente. Elas foram adotadas pela jornalista durante uma viagem à Bahia, em 2009. À época, a veterana da Globo tinha se afastado da televisão.

Ela visitava a Organização de Auxílio Fraterno (OAF), quando encontrou as meninas, irmãs biológicas, decidindo adotá-las logo depois. O processo de adoção durou 11 meses, e levou Glória a se mudar do Rio de Janeiro para a Bahia para estar mais perto das meninas enquanto a documentação era analisada.

Após a morte de Gloria, em 2023, as duas foram viver com Paulo Mesquita. Ele era amigo da jornalista e passou a cuidar das meninas, conforme a apresentadora expressou em vida. Elas consideram Paulo como pai.

Maria, filha mais velha, acumula mais de 130 mil seguidores no Instagram. Ela, que é ativa nas redes sociais, usa o perfil para compartilhar fotos com amigos e divulgar produtos de uma loja virtual. Já Laura é mais discreta, com um perfil fechado e com apenas 800 seguidores.