Petra Mattar revela se teve apoio da família ao produzir conteúdo sensual

Petra Mattar, 30, respondeu algumas dúvidas dos seguidores e comentou sobre como sua família reagiu ao saber que ela começou a produzir conteúdo sensual em uma plataforma +18.

O que aconteceu

Ao abrir uma caixinha de perguntas no Instagram, a influenciadora foi questionada se foi muito julgada por familiares e amigos ao produzir fotos sensuais. "Não que eu lembre. Acho que rolou uma pergunta ou outra mas, no geral, minha família me respeita e principalmente me conhece desde que nasci".

Petra ainda garantiu que produzir esse tipo de conteúdo não a define como pessoa e garantiu ter o apoio de quem ama. "Eu não me defino por isso. Nem pra mim e nem pra eles. Eles sabem quem sou e como sou. Acho que por sempre ter tido muito apoio da minha família pro que eu quisesse fazer ou ser na vida, que hoje não me importo com opiniões de pessoas que não me conhecem".