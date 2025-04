Perdoado? Renata responde se manterá amizade com Vinícius fora do BBB

Renata respondeu hoje sobre seus embates no BBB 25 (Globo) e como fica a relação com "rivais de jogo".

O que aconteceu

Renata expôs que não guarda mágoas de Vinícius. "Aqui fora, as coisas que aconteceram, sempre sou do lado de perdoar. Tem coisas que a gente vai escolher deixar para lá", contou em entrevista para a Rádio Globo hoje. "Não sei como vai ser os caminhos de amizade. Imagino que a gente vai se encontrar em eventos, mas não sei como vai ser a vida aqui fora".

Eu não tenho mais problema com nenhum participante mais Renata

Segundo ela, até o impasse com Aline está resolvido. "No prêmio Gshow, a gente super brincou —até com uma situação que virou meme aqui fora", disse. "A gente, claro, não vai esquecer das coisas que aconteceram, mas passou. Ficou naquele momento. Com o Vini também acredito que esta tudo bem".

