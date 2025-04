Pai de Karen Silva desabafa após morte da filha: 'Ela saiu para almoçar e entrou em coma'

O pai da cantora Karen Silva, ex-The Voice Kids, lamentou a morte da filha de 17 anos, vítima de um AVC hemorrágico.

Fernando Sérgio da Silva relatou que a filha "não apresentava nenhum tipo de doença" e estava cheia de planos para a carreira musical e a marca de roupas que pretendia lançar em 2025. "Ela saiu para almoçar e entrou em coma três horas depois. É uma dor imensa", disse o pai da cantora em entrevista ao G1.

Karen morreu na madrugada dessa quinta-feira, 24, no Hospital São João Batista, em Volta Redonda, RJ, após dias internada.

Familiares, fãs e amigos se despediram em cerimônia realizada no cemitério Portal da Saudade.

Em meio à comoção, Fernando fez um apelo para que outros pais busquem exames preventivos nos filhos, mesmo na ausência de sintomas: "Eu queria falar com os pais para tomarem conta das suas crianças. A Karen foi vítima de um AVC, uma coisa fatal. Ela não apresentava nenhum tipo de coisa parecida. Então, pais, levem seus filhos para fazer algum tipo de exame, o caso dela foi algo anormal".

Jovem cantora morreu após dias internada

Karen Silva foi internada após passar mal na última sexta-feira, poucas horas depois de sair para almoçar com a família.

Segundo o pai, a cantora entrou em coma no mesmo dia. A causa da morte foi um acidente vascular cerebral do tipo hemorrágico, provocado pelo rompimento de um vaso sanguíneo e sangramento no cérebro.

Conhecida pela participação no The Voice Kids em 2020, quando tinha 12 anos e integrou o time de Carlinhos Brown, Karen somava quase 100 mil seguidores nas redes sociais e havia lançado recentemente a música Gata Vira-lata.

Carlinhos Brown e familiares prestam homenagens

Carlinhos Brown, técnico da cantora no reality musical, lamentou a morte da ex-participante: "Meus sentimentos", escreveu nas redes sociais.

Karen também foi lembrada com carinho por familiares e amigos que participaram da cerimônia de despedida.

O namorado da cantora, Marcelo Antenor, afirmou: "A Karen foi, para mim, excepcional na minha vida. Foi uma pessoa muito importante, muito importante mesmo. Eu queria dizer que eu amava ela muito, ainda amo, não tenho palavras para descrever".

A prima da jovem, Yandra Costa, disse: "Primeira coisa que eu lembro da Karen é alegria. Ela era uma menina muito alegre, sempre sorridente, sempre agitada. Vai fazer muita falta, com certeza. Ela vai continuar sendo uma estrela, sempre foi e sempre vai ser".

Já Nathália Azevedo, assessora que acompanhava a carreira de Karen desde 2022, afirmou: "Escrevemos uma linda história. Falamos sobre música, sobre cultura, divulgamos clipes, shows e hoje, infelizmente, eu tive que fazer a pior parte, né? Eu tive que acordar fazendo uma nota de falecimento. Foi a parte mais difícil dessa relação. A Karen era uma menina linda, cheia de vida e muito talentosa".