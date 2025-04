O Rio está pronto para Lady Gaga, diz presidente da Riotur

A prefeitura do Rio apresentou na manhã desta sexta-feira, 25, o esquema operacional organizado para receber 1,6 milhão de pessoas nas areias de Copacabana, na Zona Sul, para o show inédito de Lady Gaga, no próximo dia 3.

A Operação Lady Gaga começa já à meia-noite do dia 2 e se estende até o domingo, dia 4, com bloqueios de acesso ao bairro e segurança reforçada. O esquema é similar ao que foi usado no ano passado, no show da Madonna, e também a cada fim de ano, na festa de Réveillon.

Conforme anunciado na entrevista coletiva realizada nesta manhã, serão 78 torres de segurança ao longo da orla, 18 câmeras com reconhecimento facial e 150 detectores de metal, além de grades instaladas em todos os pontos de bloqueio do acesso à praia. A Marinha já começou a inspecionar as embarcações de turismo e passeio que estarão localizadas em frente à praia na noite de show.

O Centro de Operações Rio (COR) vai trabalhar com 240 câmeras em todo o bairro, sendo 106 delas na Avenida Atlântica, além de outras 40 câmeras da organização do evento e quatro drones. Serão 1.310 agentes da Guarda Municipal, trabalhando na orla, com o apoio de 78 viaturas, 24 motocicletas e 9 reboques. A Polícia Militar (PM) terá viaturas posicionadas em 16 pontos da orla, do Leme ao Arpoador.

O show está previsto para começar às 21h45, mas a festa na praia começa bem antes disso, às 17h30, com a apresentação de dois DJs. Um terceiro DJ irá se apresentar após o show da cantora. O palco está instalado em frente ao hotel Copacabana Palace. Ao longo de toda a orla serão espalhadas 16 torres de delay, para aprimorar a qualidade do som. Serão instalados 550 banheiros químicos.

Serão montados três postos de saúde (na altura da Princesa Isabel, da Praça do Lido e da República do Peru). Haverá ambulâncias disponíveis em seis diferentes pontos da praia. Além disso, está prevista a instalação de postos da assistência social e atendimento à mulher.

A partir das 7h da manhã de sábado a Avenida Atlântica estará totalmente interditada para o trânsito de automóveis e a partir das 18h, os acessos ao bairro estarão também bloqueados, exceto para ônibus e táxis. Depois das 19h30 só será possível entrar em Copacabana a pé ou de metrô. As estações do metrô do bairro (Cardeal Arcoverde, Siqueira Campos e Cantagalo) estarão funcionando 24h.

A liberação dos bloqueios começa na madrugada de domingo, a partir das 4h da manhã.

"Venham para o Rio", convidou o presidente da Riotur, Bernardo Fellows. "A cidade está preparada e ainda há vagas nos hotéis."