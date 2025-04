Mariana Rios revela dificuldade para engravidar após diagnóstico de trombofilia adquirida

Mariana Rios foi diagnosticada com trombofilia e compartilhou sua dificuldade para engravidar, segundo uma publicação feita em suas redes sociais nessa quinta-feira, 24. A atriz explicou o processo por trás do diagnóstico da condição, que é caracterizada por uma maior tendência a formar coágulos sanguíneos no corpo.

"Eu tive uma trombofilia adquirida, tive que fazer um exame genético", explicou, durante o podcast Basta Sentir Maternidade, em que expõe mais sobre sua dificuldade com a gravidez, publicado em 4 de abril.

Há cerca de dois anos, Mariana enfrenta consequências da condição que, entre outros fatores, diminui a fertilidade. "Estou imersa no desejo de me tornar mãe, de engravidar. Lá atrás, quando eu decidi olhar para esse ponto com mais carinho, eu tinha certeza absoluta de que essa jornada seria um pouco mais simples", começou.

"Eu pensava assim: ‘Eu sou uma pessoa saudável, eu me cuido, eu não tenho vícios, eu sou trabalhadora, eu me considero uma pessoa do bem, então está tudo bem comigo. É lógico que vai dar certo’. Foi aí que, através de um exame, eu descobri que para ter filhos de forma natural, no meu caso, não seria tão simples ou, de repente, nem aconteceria."

Segundo ela, a melhor opção, em seu caso, seria o congelamento de óvulos para a realização da fertilização in vitro. Entretanto, o corpo da atriz não correspondeu ao tratamento da forma correta. "Recebi a notícia de que, dos doze óvulos esperados para serem congelados, apenas um era bom", disse.

"Aí você começa a se questionar: ‘Tem alguma coisa de errado comigo’. Mudei de médico, fiquei mais ansiosa ainda, precisando olhar bastante para essa parte emocional. A partir dali foram várias coletas tentando conseguir o maior número de óvulos saudáveis, pois sabíamos que essa minha reserva estava com os dias contados."

A atriz completa que o processo de coleta dos óvulos resultou em nove embriões, que seriam implantados através da fertilização in vitro. A má notícia veio depois: nenhum deles havia se desenvolvido o suficiente.

Mariana ainda está no processo de coleta de embriões saudáveis para a fertilização e finalizou: "Eu não sou somente isso. No lugar de ficar pensando demais, vou alinhar a minha fé. Tudo que me pertence vai me encontrar no momento certo."

O que é a trombofilia?

A trombofilia é uma condição que aumenta a tendência de geração de coágulos sanguíneos no corpo e, consequentemente, o risco de trombose.

"O coágulo é uma formação em que o sangue e seus elementos, como plaquetas e as próprias hemácias, se juntam e criam uma formação mais sólida", diz o médico angiologista Nostradamus Augusto Coelho, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia (SBA) e angiologista do Labs a+.

O coágulo pode surgir em diferentes locais: fora do vaso sanguíneo, com poucos riscos; dentro de uma artéria, canal que leva o sangue do coração para o resto do corpo; ou na parte interna da veia, que traz o sangue de volta ao coração.

A trombofilia adquirida, caso de Mariana, é uma condição que surge durante a vida como consequência de uma condição médica ou de fatores externos, por exemplo. O tratamento foca em cuidar da causa subjacente e depende do diagnóstico.