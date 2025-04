Maria Gladys recorda romance com Roberto Carlos: 'Adorava beijá-lo na boca'

Maria Gladys, 85, recordou o período em que foi namorada de Roberto Carlos, 84.

O que aconteceu

Os dois se conheceram nos bastidores da extinta TV Tupi e engataram um romance em plena adolescência. "Eu era dançarina. Era bem garota, tinha 16 para 17 anos, e dançava no Club do Rock. Comecei a me apresentar na televisão, na TV Tupi, onde o Roberto cantava, e aí conheci Roberto, namorei Roberto. Eu era muito menina, e ele também", contou ela, em entrevista ao Instagram da Pousada O Meu Canto, onde está hospedada em Santa Rita de Jacutinga (MG).

A atriz se desfez em elogios ao cantor, deixando claro que o relacionamento era tudo de bom. "Foi muito bom, fomos muito felizes. Adorava beijar Roberto na boca. Me lembro muito dele: carinhoso, companheiro..."

Ela se queixou, porém, que Roberto não tem respondido às suas recentes tentativas de contato. "Não me recebe, não fala comigo. Mas tudo bem, Roberto. Estou bem."