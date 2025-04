Marcos Palmeira relembra críticas por baixa audiência: 'Me culparam'

Marcos Palmeira fez uma retrospectiva de sua carreira e, entre os trabalhos que marcaram sua trajetória, destacou uma novela que não alcançou o sucesso esperado.

O que aconteceu

Ator relembrou o fracasso de "Amazônia", exibida entre 1991 e 1992, durante participação em um videocast. "Amazônia", que foi transmitida logo após a primeira versão de "Pantanal", não conseguiu conquistar o público. "Era uma novela de circuito interno. Ninguém viu", afirmou Palmeira ao O Globo, destacando a trama como um "fracasso gigante", apesar do elenco talentoso. Esse foi o primeiro trabalho de Marcos Palmeira como protagonista, o que tornou a situação ainda mais delicada.

Ator revelou uma experiência difícil. "Quando você faz sucesso, todo mundo divide esse sucesso. Quando você faz fracasso, a tendência é apontar alguém que está fracassando", disse Palmeira. Ele relembrou que foi procurado com insinuações de que não estava "tendo comportamento de protagonista", algo que ele nunca havia comentado publicamente antes.

Palmeira expressou o desejo de atuar em mais novelas de Benedito Ruy Barbosa, autor de "Pantanal". "Benedito fala do Brasil profundo. Mostra a simplicidade, as relações verdadeiras, a humanização do homem do campo. É um poeta, de certa forma. São personagens com que você cruza quando viaja para o interior. Ele consegue atingir o coração das pessoas", comentou Palmeira, que também participou das duas versões de "Renascer".

Desejo de atuar em novo remake. Ainda na entrevista, Marcos Palmeira revelou sua vontade de retornar a um trabalho com Benedito, mais especificamente, em uma possível remake de "Rei do Gado".